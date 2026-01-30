「我們也要成巨人」 歐盟倡降低對美防衛依賴 與北約現分歧

美國總統川普對歐洲態度強硬，歐洲聯盟防務外交高層官員在軍事議題上，與北約秘書長呂特(見圖)的意見顯著分歧。(歐新社)

美國總統川普 對歐洲態度強硬，激發歐洲重新思考戰略自主。但在軍事力量議題上，歐洲聯盟防務外交高層官員與北大西洋公約組織(NATO)秘書長呂特出現顯著分歧。

政治新聞網站Politico報導，歐盟 執行委員會防衛事務執行委員庫比柳斯(Andrius Kubilius)28日在歐洲防衛局(European Defence Agency)成立21周年紀念會議上說：「我們如今活在力量即真理的世界。我們因應這個危險世界的答案是…歐洲獨立，歐洲自主。歐洲要為自我防衛承擔更多責任。」

庫比柳斯呼籲在北約 建造「歐洲支柱」，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)也警告，歐洲與美國當前狀況出現「結構性而非暫時性」轉變，「為了維持力量，北約必須更加歐洲化」。

庫比柳斯說，美國、俄羅斯和中國帶來的挑戰，意味著歐洲必須學會捍衛自己，「在巨人的世界裡，我們也必須成為巨人。一個提倡國際法及合作的溫和巨人。但也是一個強悍的巨人」。

他們的觀點與呂特(Mark Rutte)認為美國角色不可或缺的想法顯有不同。呂特26日說，當下重點在於把美國留在北約，「如果有人認為…歐盟或歐洲整體有能力在沒有美國的情況下捍衛自己，就繼續做夢吧」。

歐盟高層官員認為，美國不再是歐洲安全核心，歐洲必須利用自己的資源來打造自己的軍事力量，這也是歐洲防衛局的職責之一。

報導指出，庫比柳斯和卡拉斯都沒有特別提到川普，但川普近期多次強調，基於安全理由，美國必須控制丹麥自治領地格陵蘭島，川普的一連串表態也削弱了北約共同防禦條款，這些是歐盟目前最關切的問題。

卡拉斯說，美國仍是歐洲的夥伴和盟友，但「歐洲必須適應新現實，歐洲不再是華府的重心」。

報導中說，歐盟已與9國簽署防務合作協議，另也必須改革自身結構，讓歐盟更易協調行動。目前許多安全行動需要一致同意，這讓匈牙利等親俄國家握有否決權。卡拉斯說：「不能讓一個國家的否決權左右其他國家的政策。」

庫比柳斯指出，歐盟成員國須提高國防開支，並強化協調採購，以免浪費資金及加劇防務碎片化。美國是歐洲最大武器供應國，但歐洲正努力把更多國防開支留在境內，尤其是以歐盟經費資助的計畫。