我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

NASA飛機起落架卡死 機腹著陸竄火龍驚險畫面曝

北韓試射4飛彈 金正恩：將公布下一階段核威懾計畫

中央社即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北韓領導人金正恩27日在北韓高階官員陪同下，視察了一款「大口徑」多管火箭發射系統的試射，共發射了4枚飛彈。(路透)
北韓領導人金正恩27日在北韓高階官員陪同下，視察了一款「大口徑」多管火箭發射系統的試射，共發射了4枚飛彈。(路透)

北韓中央通信社（KCNA）今(28)天報導，北韓領導人金正恩宣布，北韓發展核武庫的下一階段計畫，將於即將召開的執政黨勞動黨全國代表大會上對外公布。

北韓中央通信社報導，金正恩昨天視察彈道飛彈試射時表示，這次全代會「將闡明進一步加強北韓核戰爭威懾力的下一階段計畫」。

北韓將在未來幾週內舉行具里程碑意義的勞動黨全國代表大會，這將是5年來首次召開。

北韓中央通信社指出，金正恩在北韓高階官員陪同下，視察了一款「大口徑」多管火箭發射系統的試射，共發射了4枚飛彈。

金正恩坦言，火箭發射系統的開發並非「一帆風順」，但昨天的試射「對於提升我國戰略威懾力的效能」具有「重大意義」。

北韓領導人金正恩27日在北韓高階官員陪同下，視察了一款「大口徑」多管火箭發射系統...
北韓領導人金正恩27日在北韓高階官員陪同下，視察了一款「大口徑」多管火箭發射系統的試射，共發射了4枚飛彈。(路透)

北韓領導人金正恩27日在北韓高階官員陪同下，視察了一款「大口徑」多管火箭發射系統...
北韓領導人金正恩27日在北韓高階官員陪同下，視察了一款「大口徑」多管火箭發射系統的試射，共發射了4枚飛彈。(路透)

金正恩表示，這些火箭「擊中」358.5公里外海域的「目標」。

日本時事通信社（Jiji Press）引述防衛省消息人士說法報導，這些彈道飛彈射向日本海，有兩枚飛彈落在日本專屬經濟區外。

金正恩說：「這次試射的結果與意義，將對企圖挑起與我方發生軍事對抗的勢力造成極度精神痛苦，並構成嚴重威脅。」

共同社報導，東京方面譴責平壤昨天的飛彈試射，稱這違反了聯合國安全理事會決議，對這個地區與日本的和平與安全構成威脅。

北韓 金正恩 日本

上一則

加拿大總理卡尼：世界變了 華盛頓也變了

延伸閱讀

援俄兵6000人陣亡 金正恩指導紀念雕像創作：英勇永傳頌

援俄兵6000人陣亡 金正恩指導紀念雕像創作：英勇永傳頌
北韓官媒：金正恩視導烏克蘭戰場陣亡士兵雕像創作

北韓官媒：金正恩視導烏克蘭戰場陣亡士兵雕像創作
金正恩批經濟官員無能 當場開除副總理楊勝虎

金正恩批經濟官員無能 當場開除副總理楊勝虎
美抓馬杜洛讓北韓警惕 金正恩更換3個維安主管

美抓馬杜洛讓北韓警惕 金正恩更換3個維安主管

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
川普這4年 綠卡預估將少發240萬張 公民直系家屬最受影響

川普這4年 綠卡預估將少發240萬張 公民直系家屬最受影響