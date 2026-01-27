北韓試射4飛彈 金正恩：將公布下一階段核威懾計畫

北韓領導人金正恩27日在北韓高階官員陪同下，視察了一款「大口徑」多管火箭發射系統的試射，共發射了4枚飛彈。(路透)

北韓 中央通信社（KCNA）今(28)天報導，北韓領導人金正恩 宣布，北韓發展核武庫的下一階段計畫，將於即將召開的執政黨勞動黨全國代表大會上對外公布。

北韓中央通信社報導，金正恩昨天視察彈道飛彈試射時表示，這次全代會「將闡明進一步加強北韓核戰爭威懾力的下一階段計畫」。

北韓將在未來幾週內舉行具里程碑意義的勞動黨全國代表大會，這將是5年來首次召開。

北韓中央通信社指出，金正恩在北韓高階官員陪同下，視察了一款「大口徑」多管火箭發射系統的試射，共發射了4枚飛彈。

金正恩坦言，火箭發射系統的開發並非「一帆風順」，但昨天的試射「對於提升我國戰略威懾力的效能」具有「重大意義」。

金正恩表示，這些火箭「擊中」358.5公里外海域的「目標」。

日本 時事通信社（Jiji Press）引述防衛省消息人士說法報導，這些彈道飛彈射向日本海，有兩枚飛彈落在日本專屬經濟區外。

金正恩說：「這次試射的結果與意義，將對企圖挑起與我方發生軍事對抗的勢力造成極度精神痛苦，並構成嚴重威脅。」

共同社報導，東京方面譴責平壤昨天的飛彈試射，稱這違反了聯合國安全理事會決議，對這個地區與日本的和平與安全構成威脅。