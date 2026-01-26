我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男不到40歲肺癌四期 靠一方式10多年健康存活

中國持續抵制赴日旅遊 2月49條中日航線取消全部航班

英相施凱爾訪中前夕：看好中英經貿合作 不在美中之間選邊

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英相施凱爾。(歐新社)
英相施凱爾。(歐新社)

英國首相施凱爾表示，英國不必在美、中之間做出選擇，他在本周啟程訪問中國之前宣揚將為英國企業帶來「重大機遇」。

施凱爾周一接受彭博採訪，否認他以犧牲英國與最親密盟友關係為代價，來強化與中國的聯繫。這是英相八年來首次訪中，在他之前，加拿大總理卡尼也率團出訪，引發美國總統川普的關稅威脅。

施凱爾在唐寧街10號表示：「我經常被要求在國家之間作出選擇，但我不會這麼做。我記得在推進美英貿易協議時，所有人都告訴我必須在美國和歐洲之間作出選擇，而我回答『我不會作這種選擇』。」

此行兌現工黨在競選時提出的重塑因香港問題、新冠疫情以及間諜指控而受挫的中英關係。近幾個月，施凱爾政府一直試圖緩和雙方分歧以便為此次訪問鋪路，包括上周批准中國在倫敦新建大使館的爭議性計畫。

施凱爾堅稱英國可以在不激怒川普、也不損害與美國關係的情況下，與中國國家主席習近平會面，否認對待中美兩國需作取捨。他明確表示不打算發出與加拿大總理卡尼類似的訊號，後者上周在達沃斯論壇敦促中等國家團結起來，抵抗咄咄逼人的超級大國的脅迫。

施凱爾說：「我們與美國保持非常緊密的關係，我們當然希望如此，並將在安全和防務領域繼續維持這種合作關係。同樣地，面對中國這個全球第二大經濟體以及其中蘊含的商業機遇，選擇視而不見並不明智。」

他選擇淡化在國家安全或人權問題上的分歧，例如中國以勾結外國勢力為由關押有英國籍的前報業大亨黎智英。

施凱爾表示，本周在與包括習近平在內中國領導人會晤時將提出這些關切，但顯然經濟關係會置於優先位置。他在訪問北京和上海期間將帶領約60位來自企業、大學和文化機構的負責人隨行。他說：「他們都明白其中蘊含的機遇，這並不意味在國安上妥協，恰恰相反。」

施凱爾 習近平 川普

上一則

英相施凱爾即將訪中之際 傳中國駭入英官員手機數年

延伸閱讀

英相施凱爾即將訪中之際 傳中國駭入英官員手機數年

英相施凱爾即將訪中之際 傳中國駭入英官員手機數年
川普擬祭100%關稅 加拿大總理籲「愛用國貨」 澳洲總理力挺邀訪

川普擬祭100%關稅 加拿大總理籲「愛用國貨」 澳洲總理力挺邀訪
批北約盟軍惹眾怒 川普改口讚揚英軍 歐洲多國抵制美加墨世界杯

批北約盟軍惹眾怒 川普改口讚揚英軍 歐洲多國抵制美加墨世界杯
黑白集／卡尼與川普直球對決 賴總統呢

黑白集／卡尼與川普直球對決 賴總統呢

熱門新聞

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」

華人ATM存款被吞鈔 有人存數千美元顯示「零金額」
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國