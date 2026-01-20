我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

華郵社論：加拿大為嘲諷川普親近中國 終將後悔

中央社綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拿大總理卡尼（Mark Carney）上週訪問北京時，談到「新的世界秩序」，宣稱中國是比美國「更可預測」的夥伴。(美聯社)
加拿大總理卡尼（Mark Carney）上週訪問北京時，談到「新的世界秩序」，宣稱中國是比美國「更可預測」的夥伴。(美聯社)

「華盛頓郵報」發布社論指出，加拿大正在向中國靠攏。鑒於美國總統川普的霸道行徑，這並不令人意外，但這樣做目光短淺、終將後悔。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）上週訪問北京時，談到「新的世界秩序」，宣稱中國是比美國「更可預測」的夥伴。

川普一直表現得不像個好鄰居，因此卡尼可能是挖苦川普考慮要把加拿大變成美國第51州的說法。畢竟，卡尼去年在角逐總理時坦言，中國是加拿大國家安全的最大威脅。同時，川普對格陵蘭的恫嚇言論，可能顛覆北大西洋公約組織（NATO），也讓加拿大感到極為不安。

卡尼上週會晤中國國家主席習近平後告訴記者，兩國正在「打造新的戰略夥伴關係」。

雙方氣氛看似相當友好。卡尼是2017年以來首位訪問中國的加拿大總理，此行促成了重要的貿易壁壘鬆綁。

加拿大將把對中國電動車課徵的100%關稅降至6.1%，同時把中國電動車進口配額提高至每年49000輛。作為交換，中國將把對加拿大油菜籽的84%關稅降至15%。此外，加拿大人前往中國也將免簽證。

全球貿易無論美國是否同意都會持續進行。川普掀起的關稅狂潮，迫使貿易夥伴另覓出路，這是可以預期的，尤其是在川普也希望與習近平談成協議的情況下。

卡尼宣布與習近平達成協議時指出，中國是加拿大「第二大貿易夥伴與第三大投資國」。但他未提及加拿大最大的貿易夥伴與投資國─美國。

然而，「務實」與天真之間只有一線之隔，卡尼已開始模糊這條界線。卡尼與習近平不僅就新的貿易條件達成協議，他們還上演了一場政治秀。

對一位美國總統的不滿，無需轉而迎合獨裁者的主張。卡尼說：「我與習主席討論了格陵蘭的局勢、我們在北極的主權，以及格陵蘭人民與丹麥人民的主權問題…我發現我們在這方面的看法有許多共通之處。」

其實北約內部早有共識，即北極必須防範中國與俄羅斯的影響。因此關於渥太華與北京在北極地緣戰略上立場一致的任何說法，不是極不真誠，就是令人憂心地天真。

加拿大 卡尼 川普

上一則

為了格陵蘭不再忍 德法立場趨一致要對美亮出「貿易火箭炮」

下一則

瑞士跨年火災教訓 義大利滑雪勝地禁室內用仙女棒

延伸閱讀

川普要「決定性」打擊伊朗 美軍F-15E戰機抵中東、林肯號航向波斯灣

川普要「決定性」打擊伊朗 美軍F-15E戰機抵中東、林肯號航向波斯灣
川普指派令無效 維吉尼亞州東區聯邦檢察官哈利根辭職

川普指派令無效 維吉尼亞州東區聯邦檢察官哈利根辭職
紐松罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

紐松罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉
格陵蘭關稅恐掀反制？川普不擔心：歐盟需要美國 投資還是會來

格陵蘭關稅恐掀反制？川普不擔心：歐盟需要美國 投資還是會來

熱門新聞

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com公布「全球最安全航空公司」評比結果，其中長榮航空獲得第8名、星宇航空排名第11。中央社

全球最安全航空公司 亞太7家進前10名

2026-01-13 15:47
西班牙特內里費南部機場近日發生一起離奇事件，一名80歲男子試圖推著已死亡的妻子登機，但在通過安檢時，被察覺異狀的工作人員攔下。圖為示意圖，一個機場安檢門。（路透）

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

2026-01-14 06:10
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
義大利國防部長克羅塞托（左）與外交部長塔加尼。（美聯社）

義大利公布北極政策力抗中俄 不跟進格陵蘭嗆美演習

2026-01-18 13:54
泰國曼谷湄南河西岸的甘拉耶納密寺檔案照。示意圖，非新聞中寺廟。（中新社）

金髮比基尼辣妹泰國寺廟「腿開開」曬太陽 當地人氣炸

2026-01-11 15:56
日本外務省16日發布聲明指出，中國在中日之間的東海展開新的天然資源開發建設工程，東京已向中國提出「強烈抗議」。（路透）

中國東海啟動資源開發新建設工程 日本強烈抗議

2026-01-16 11:36

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩