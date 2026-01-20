華郵社論：加拿大為嘲諷川普親近中國 終將後悔

加拿大總理卡尼（Mark Carney）上週訪問北京時，談到「新的世界秩序」，宣稱中國是比美國「更可預測」的夥伴。(美聯社)

「華盛頓郵報」發布社論指出，加拿大 正在向中國靠攏。鑒於美國總統川普 的霸道行徑，這並不令人意外，但這樣做目光短淺、終將後悔。

加拿大總理卡尼 （Mark Carney）上週訪問北京時，談到「新的世界秩序」，宣稱中國是比美國「更可預測」的夥伴。

川普一直表現得不像個好鄰居，因此卡尼可能是挖苦川普考慮要把加拿大變成美國第51州的說法。畢竟，卡尼去年在角逐總理時坦言，中國是加拿大國家安全的最大威脅。同時，川普對格陵蘭的恫嚇言論，可能顛覆北大西洋公約組織（NATO），也讓加拿大感到極為不安。

卡尼上週會晤中國國家主席習近平後告訴記者，兩國正在「打造新的戰略夥伴關係」。

雙方氣氛看似相當友好。卡尼是2017年以來首位訪問中國的加拿大總理，此行促成了重要的貿易壁壘鬆綁。

加拿大將把對中國電動車課徵的100%關稅降至6.1%，同時把中國電動車進口配額提高至每年49000輛。作為交換，中國將把對加拿大油菜籽的84%關稅降至15%。此外，加拿大人前往中國也將免簽證。

全球貿易無論美國是否同意都會持續進行。川普掀起的關稅狂潮，迫使貿易夥伴另覓出路，這是可以預期的，尤其是在川普也希望與習近平談成協議的情況下。

卡尼宣布與習近平達成協議時指出，中國是加拿大「第二大貿易夥伴與第三大投資國」。但他未提及加拿大最大的貿易夥伴與投資國─美國。

然而，「務實」與天真之間只有一線之隔，卡尼已開始模糊這條界線。卡尼與習近平不僅就新的貿易條件達成協議，他們還上演了一場政治秀。

對一位美國總統的不滿，無需轉而迎合獨裁者的主張。卡尼說：「我與習主席討論了格陵蘭的局勢、我們在北極的主權，以及格陵蘭人民與丹麥人民的主權問題…我發現我們在這方面的看法有許多共通之處。」

其實北約內部早有共識，即北極必須防範中國與俄羅斯的影響。因此關於渥太華與北京在北極地緣戰略上立場一致的任何說法，不是極不真誠，就是令人憂心地天真。