歐洲對抗川普關稅 馬克宏推動「反脅迫工具」反制

川普總統祭出關稅，強要格陵蘭，格陵蘭居民集體表達心聲，希望「美國佬回家去」。(美聯社)

川普 總統基於歐洲反對美國掌控格陵蘭，威脅對八個歐洲國家加徵關稅 ，不僅招致歐盟 領袖群起撻伐，也讓大西洋跨國關係緊張情勢加劇。歐洲各國領袖及代表密集磋商，評估從外交斡旋到貿易反制的各種選項。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)主張，必要時應啟動歐盟從未用過的「反脅迫工具」(Anti-Coercion Instrument)，作為回應美方威脅的強硬手段。

歐盟譴責川為強取格陵蘭「勒索」

路透報導，川普17日表示，將自2月1日起對丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭、挪威及英國實施一系列遞增關稅，直到美國獲准收購格陵蘭為止。

歐盟主要國家一致譴責川普此舉形同「勒索」，警告可能引發「危險的惡性循環」，嚴重破壞跨大西洋關係。

法國總統馬克宏(左)擬推重磅貿易反制手段，對抗川普強要格陵蘭。圖為兩人去年9月在紐約聯合國大會場邊寒暄。(路透)

擬採雙軌策略 也加徵美關稅反制

歐盟外交官透露，各國大使已就「雙軌策略」形成廣泛共識；一方面嘗試說服華府收回關稅威脅，另一方面同步準備報復措施，包括對約930億歐元的美國進口商品加徵關稅。

政治新聞網站Politico指出，過去數月以來，歐洲雖對川普在烏克蘭政策、貿易談判，以及北大西洋公約組織(NATO)防務分擔問題上的強硬立場感到不滿，但始終避免正面衝突，以免刺激美國怒退北約。

然而，川普如今將格陵蘭問題與關稅直接掛鉤，甚至在歐盟甫與拉丁美洲完成「南方共同市場」(Mercosur)貿易協議後升高施壓力度，這讓部分歐洲領袖認為，若不強硬回應，只會助長美方步步進逼。

法國是主張強硬回應的主要國家，馬克宏已聯繫多位歐洲領袖，並將以法國名義要求歐盟正式啟動「反脅迫工具」；這項激烈措施原本是為了防範第三國以經濟手段施壓歐盟，一旦動用「反脅迫工具」，將允許歐盟限制公共標案、限制投資或銀行業務等領域的准入，或就美國對歐盟有順差的服務業施加貿易限制，包括數位服務。

有線電視新聞網(CNN)與美聯社報導，歐洲八國18日發表聯合聲明，指川普威脅加徵關稅破壞跨大西洋關係，可能導致危險的惡性循環，並表示他們與丹麥和格陵蘭「完全團結一致」，反對川普試圖收購格陵蘭。

英國首相施凱爾(Keir Starmer)的發言人表示，施凱爾已與川普通電話，表明「為追求北約的集體安全卻對盟友加徵關稅是錯的。」

荷蘭外交部長范維爾(David van Weel)接受荷蘭電視台訪問，談到川普對歐洲提出的關稅威脅時直言：「他這樣做根本是在勒索。」

丹麥首相佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)希望透過繼續與白宮談判，說服川普放棄擁有格陵蘭島的夢想；佛瑞德里克森另發表書面聲明，對歐洲各國展現一致立場感到欣慰，重申「歐洲不會被勒索」。

因應川普加徵關稅的威脅，歐盟輪值主席國賽普勒斯宣布召集歐盟27國大使18日在德國布魯塞爾召開緊急會議，討論對策。

歐盟在對話方面的努力可能成為達沃斯世界經濟論壇(World Economic Forum)的關鍵主題，川普將於21日發表演講，這是川普六年來首次出席該論壇。

一位歐洲外交官透露，「所有選項都擺在檯面上，將在達沃斯與美國會談，之後各國領袖再進行會晤。」