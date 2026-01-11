我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吃素不一定長壽、易缺乏營養素 研究：多攝取肉類更能活破百歲

外交電報揭川普對格陵蘭「3劇本」最糟情境曝光

「美國去死」伊朗議長警告川普：可能先襲擊美軍中東基地

編譯盧思綸／即時報導
德黑蘭等伊朗城市9日深夜爆發新一波反政府示威行動，圖為示威者焚燒車輛。（路透）
德黑蘭等伊朗城市9日深夜爆發新一波反政府示威行動，圖為示威者焚燒車輛。（路透）

路透報導，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）11日警告美國總統川普，若美國對伊朗發動軍事攻擊，德黑蘭將反擊，並把以色列及美軍在中東地區的軍事基地列為「合法目標」。

美聯社報導，伊朗國營電視台轉播卡利巴夫在國會演說，他直接威脅以色列和美國軍方可能採取先制打擊；並稱讚伊朗革命衛隊在民眾示威期間「堅守立場」，揚言「伊朗人民應該知道，我們將以最嚴厲的方式對付他們，並懲罰那些被逮捕的人」。

卡利巴夫發出這項警告時，許多議員衝向主席台高喊：「美國去死！」卡利巴夫是伊朗強硬派，曾經參選總統。

路透稍早報導，美國國務卿魯比歐與以色列總理內唐亞胡於美東時間10日通話，就美國是否介入伊朗情勢進行磋商；3名知情通話的消息人士透露，以色列就美國可能介入德黑蘭情勢已提高警戒。

德黑蘭等伊朗多地9日深夜爆發新一輪反政府示威，活動持續延燒，至少已造成116人死亡、2600多人被捕。

紐約時報與華爾街日報分別引述未具名美國官員指出，川普於當地10日已聽取對伊朗發動軍事打擊的選項，但尚未做出最終決定。

美國國務院也發出警告：「不要跟川普總統耍把戲。他說要做什麼，就一定會做。」

伊朗 以色列 川普

上一則

美國、以色列熱線 路透：談可能介入伊朗 以色列提高警戒

延伸閱讀

觀察站／「唐羅主義」復活 川普會把台灣賣了？

觀察站／「唐羅主義」復活 川普會把台灣賣了？
外交電報揭川普對格陵蘭「3劇本」最糟情境曝光

外交電報揭川普對格陵蘭「3劇本」最糟情境曝光
伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心
川普行政命令宣布國家緊急狀態 搶先封殺法院查扣委內瑞拉石油收入

川普行政命令宣布國家緊急狀態 搶先封殺法院查扣委內瑞拉石油收入

熱門新聞

日本內閣官房長官木原稔。(路透)

從食品到清酒都遭殃 中國傳報復性卡關日本貨 日方急喊：確保貿易順暢

2026-01-09 00:10
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
中國為懲罰日本首相高市早苗有關台灣的發言，再度將稀有礦產當作經濟武器。路透

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

2026-01-08 16:08
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)

委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

2026-01-07 21:12
根據日本金屬與能源安全組織的資料，截至2024年，日本約70%的稀土進口依賴中國。圖為中國江西省一處稀土金屬礦場。(路透)

學者稱中禁稀土輸日恐釀極端風險 中國再度渤海軍演

2026-01-06 20:41

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家