北韓控無人機入侵領空 南韓防長以「戒嚴陰影還在」否認軍方涉入

編譯周辰陽／即時報導
北韓聲稱來自南韓的無人機，侵犯其領空後遭特殊電戰設備擊落。南韓方面則否認相關指控。圖為從南韓邊界遠眺北韓領土。(美聯社)
北韓聲稱來自南韓的無人機，侵犯其領空後遭特殊電戰設備擊落。南韓方面則否認相關指控。圖為從南韓邊界遠眺北韓領土。(美聯社)

北韓官媒朝中社報導，北韓人民軍總參謀部發言人9日指控，「曾在2024年10月製造平壤上空無人機入侵」的南韓，在新年伊始又再次派出無人機侵犯北韓領空，並警告南韓「應做好為此付出代價的思想準備」。南韓國防部長安圭伯則否認相關指控，強調朝軍公布的無人機並非韓軍使用的機型。

根據朝中社轉述，北韓人民軍邊防部隊4日執勤時，在南韓仁川市江華郡松海面下道里一帶上空，發現並追蹤一個向北飛行的空中目標，隨後將無人機引導至北韓領空8公里界線後，動用特殊電戰設備發動攻擊，使其強行墜落，並在機上發現監視設備。

相關單位分析無人機殘骸後發現，該架無人機於當天12時50分左右自南韓仁川市江華郡起飛，依預設路線飛行3小時10分鐘，拍攝北韓境內多個重要目標。聲明並提及，南韓亦曾於2025年9月派出無人機入侵北韓領空，進行監視與偵察。

安圭伯接受韓聯社訪問時表示，北韓所稱的指控「絕非事實」，並指出北韓公布的無人機照片，也不是南韓軍方所擁有的機型，同時強調：「戒嚴的噩夢仍感覺就像發生在昨天，這怎麼可能？」

他補充表示，無人機作戰司令部、陸軍地面作戰司令部及海軍陸戰隊司令部等單位，在北韓所指稱的相關日期內均未執行任何飛行任務，並建議此案可由南北韓共同展開調查。

南韓國防部表示，總統李在明已下令對此事展開「徹底」調查，相關單位正針對案件細節進一步查證。國防部在通知中指出：「經確認，南韓軍方並未在北韓所稱的日期內操作任何無人機。」

南韓軍方也表示，在北韓所稱的飛行日期，並未偵測到任何進入北韓境內的無人機。不過，一名軍方官員坦言，由於監控系統主要用於偵測北韓無人機入侵，在追蹤飛往北韓方向的雷達訊號上確實存在難度。

李在明訪中國後 13日赴日相故鄉會面 韓日中關係受矚

北韓控南韓無人機4日侵領空 官媒刊登照片

李在明內外受壓 台應以韓為鑑

習近平送禮給李在明 包含彭麗媛歌曲CD、電動腳踏車…

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

這五款油電混合車 被評比電動車更保值

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

