我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

習近平報復高市早苗「台灣有事」論才剛開始 日本有招反制？

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗（左）10月31日與中國國家主席習近平（右）在APEC高峰會上見面。（路透）
日本首相高市早苗（左）10月31日與中國國家主席習近平（右）在APEC高峰會上見面。（路透）

中國無預警加強對日本「兩用物項」的出口管制，並對日本一項關鍵晶片製造材料啟動反傾銷調查。彭博資訊報導，中國國家主席習近平對日相高市早苗「台灣有事」說法的報復才剛開始，而北京正藉此試探美國是否仍會力挺在亞洲最重要盟友日本。學者指出，如今美中關係不錯，日本已難再循老路請華府居中斡旋；東京目前多按兵不動，盼觀察北京是否自行降溫。

外媒引述專家分析，若日中關係進一步惡化，東京仍握有反制籌碼：日本掌控高達90%的先進光阻劑市場，而中國光阻材料的國產替代率估計低於5%。一旦日本對此祭出限制，可能衝擊中國的晶片發展。

高市迄今避免採取反制以避免在國內引發更大反彈，尤其日本車廠仰賴中國零組件。

美國前外交官、現任策略諮詢公司亞洲集團管理合夥人唐偉康（Kurt Tong）表示：「日本面對中國政策鬧脾氣的預設作法，是不靠妥協緩和，但也避免升高到報復行動，」他說，「日本的目標是耐心等中國最終冷靜下來」。

東京大學國際政治學教授佐橋亮（Ryo Sahashi）提到，日本歷來遵循一個清楚的模式，先穩固與美國的關係再面對中國，「現在情況截然不同，美中關係相對不錯，所以日本不能再用過去那套，透過美國與中國談判」。他補充，日本剩兩條路，「要嘛認真與中國展開外交協商，要嘛先按兵不動」。

根據日中元首既定行程，高市和中國國家主席習近平下一次會晤機會是11月在深圳舉行的APEC峰會，意味東京很可能得承受數月的經濟陣痛。

日本在關鍵半導體領域占據主導地位，掌握高達90%的先進光阻劑市場，彭博經濟指出，若東京在這個領域實施出口管制，可能重創中國的晶片雄心，且要找到替代方案需要多年。光阻劑（photoresist）是一種用於蝕刻晶片的感光材料。

香港南華早報引述日本總合研究所洲資深經濟學家野木森稔（Minoru Nogimori）說：「日本可以停止出口半導體製造設備等重要商品。半導體製造設備與化學品應該是重要籌碼。」

根據中國獨立商業情報供應商ResearchInChina的數據，2021年日本4家公司掌握全球光阻劑市場72.5%，分別為光阻劑大廠JSR、東京應化工業（TOK）、信越化學（Shin-Etsu Chemical）與富士軟片電子材料（Fujifilm Electronic Materials）。

中國光阻劑市場一年約17.5億美元，但本土生產商缺乏產能取代日本供應商，市調公司TrendForce估計，中國國產替代率低於5%。

不過，北京經濟諮詢公司龍洲經訊的科技業分析師張婷婷（Tilly Zhang）指出，由於中國本就面臨限制，無法進口用於製造最新晶片的先進機台，因此對高階光阻劑的需求可能有限。

張婷婷認為，在先進晶片供應鏈上，「凡是可能卡住中國的，都已經被卡住，」她說，若出現任何嚴重的報復行動，向中國大量出售非高階半導體製造設備的日本企業可反而可能受害。

南華另提到，部分亞洲媒體12月曾報導，日本已準備對光阻劑出口祭出限制。對此分析人士指出，任何供應中斷都可能加速北京長期推動的科技供應鏈國產替代進程。

日本 供應鏈 習近平

上一則

馬杜洛任內前3年被爆113公噸黃金運瑞士 價值52億美元

延伸閱讀

李在明稱中方「限韓令」將鬆綁 習回應：瓜到熟時蒂自落

李在明稱中方「限韓令」將鬆綁 習回應：瓜到熟時蒂自落
中國對日反制擴至半導體 對二氯矽烷反傾銷調查

中國對日反制擴至半導體 對二氯矽烷反傾銷調查
石破茂將以特使身分赴中東 替阿聯總統訪日鋪路

石破茂將以特使身分赴中東 替阿聯總統訪日鋪路
李在明用習送的小米手機自拍 上傳社媒「畫質不錯吧」

李在明用習送的小米手機自拍 上傳社媒「畫質不錯吧」

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包