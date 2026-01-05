中韓元首「習李會」…習近平提抗日勝利史 李在明稱堅持「一個中國」

我的頻道

記者陳政錄／北京即時報導
中國國家主席習近平歡迎韓國總統李在明訪中，下午在人民大會堂北大廳舉辦歡迎儀式。（取材自央視）
中國國家主席習近平歡迎韓國總統李在明訪中，下午在人民大會堂北大廳舉辦歡迎儀式。（取材自央視）

中韓元首會談5日下午登場，據中方發布，中國國家主席習近平提及兩國抗日勝利的歷史，喊話韓方堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰略選擇，中韓應攜手捍衛二戰勝利成果，守護東北亞和平穩定。李在明則稱尊重中國核心利益和重大關切，堅持「一個中國」。

李在明4日抵達北京，展開為期四天三夜的國是訪問，據央視報導，習近平和夫人彭麗媛5日下午在人民大會堂北大廳，為李在明夫婦舉行歡迎儀式，接著，習李舉行會談，共同見證合作文件簽字。

據央視新聞，習近平說，他和李在明已兩次見面並實現互訪，中方願和韓方一道牢牢把握友好合作方向，秉持互利共贏宗旨，推動中韓戰略合作夥伴關係沿著健康軌道邁進，切實增進兩國人民福祉，為地區乃至世界和平與發展正向賦能。

習近平認為，雙方應不斷增進互信，照顧彼此核心利益和重大關切，堅持通過對話協商妥善解決分歧。他提及十五五規劃建議為中國未來五年發展擘畫藍圖，為各國提供機遇，中韓經濟聯繫緊密，產業鏈供應鏈深度互嵌，要加強發展戰略對接和政策協調，在人工智慧、綠色產業、銀髮經濟等新興領域打造更多合作成果，和雙方要增進人員往來。

在近期國際局勢動盪尤其中日關係緊張、美國襲擊委內瑞拉之際，習近平對李在明說，當前世界百年變局加速演進，國際形勢更加變亂交織，中韓在維護地區和平、促進全球發展方面肩負重要責任，有廣泛利益交集，應當堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰略選擇。

習近平提及，八十多年前，中韓兩國付出巨大民族犧牲，贏得抗擊日本軍國主義的勝利，今天更應攜手捍衛二戰勝利成果，守護東北亞和平穩定。作為經濟全球化的受益者，中韓要共同反對保護主義，踐行真正的多邊主義，為推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化作出貢獻。

據中方發布，李在明也提及韓中曾共同抗擊日本軍國主義侵略，表示韓方高度重視對華關係，願以新的一年首次元首外交為契機，鞏固韓中關係全面恢復發展趨勢，求同存異，深化韓中戰略合作夥伴關係，共同開闢兩國關係發展新局面。

李在明還說，「韓方尊重中國核心利益和重大關切，堅持一個中國」。他肯定韓中經貿合作為各自經濟社會發展發揮了積極作用，期待把握中國十五五規劃帶來的機遇。

據央視，會談後，習李共同見證簽署科技創新、生態環境、交通運輸、經貿合作等領域15分合作文件，晚間，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂金色大廳為李在明夫婦舉行歡迎宴會。

會談後，習近平、李在明兩人見證中韓雙方簽署合作文件。（取材自央視）
會談後，習近平、李在明兩人見證中韓雙方簽署合作文件。（取材自央視）
中韓元首會談「習李會」5日登場。（取材自央視）
中韓元首會談「習李會」5日登場。（取材自央視）

