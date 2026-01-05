委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

目前約有8200萬桶原油存放在中國與馬來西亞海域的油輪上，其中逾1/4為委內瑞拉原油，其餘則來自伊朗。（路透）

美國上周末逮捕委內瑞拉 總統馬杜洛後，流向中國的石油 貿易如今看來岌岌可危，中國和俄羅斯 在內外國石油公司按現行協議有權取得的數十億桶原油，也是個未知數。

美國總統川普表示，美國將接管委內瑞拉，並由美國企業重建當地的石油產業，隨後向全球買家銷售「大量」原油，但並未提到中國。

以Martijn Rats為首的摩根史坦利分析師發布報告說，中國和俄羅斯的國有企業對委內瑞拉的石油資源擁有極大權益。不過，比起委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）所掌握的逾2000億桶蘊藏量相比，顯得微不足道。

委內瑞拉出口量去年僅占中國石油進口4%，不過這南美洲國家提供一種獨特的黏稠、高硫原油，專用於生產瀝青，攸關建築和道路工程。此外，該原油價格折讓幅度極大，深受中國民營煉油廠青睞。

儘管委內瑞拉石油產業的前景不明，但海上浮動倉儲所囤積大量受制裁的原油，將在未來幾個月為中國買家提供緩衝。根據數據情報公司Kpler的資料，目前約有8200萬桶原油存放在中國與馬來西亞海域的油輪上，其中逾1/4為委內瑞拉原油，其餘則來自伊朗。

上海瀝青期貨周一應聲上漲，但受惠於短期供應充裕，價格仍僅略高於上月觸及的四年低點。此外，市場也密切觀察中國對燃料油的需求，燃料油往往被視為委內瑞拉原油的替代品。

在馬杜洛遭到逮捕之前，美國已對停靠委內瑞拉的船隻實施局部封鎖。川普上周六在記者會上表示，針對委內瑞拉石油產業的制裁將維持不變。由於涉及付款和原油所有權等問題，中國未來是否能順利購入已裝船但尚未售出的委內瑞拉貨物，目前仍不明朗。

摩根史坦利分析師說：「關鍵在於委內瑞拉的生產從現在起將如何演變，目前仍難以預測。然而，若從資源和技術層面來看，中長期的生產風險顯然傾向升高。」

摩根史坦利引述Wood Mackenzie統計指出，中國石油化工（簡稱中石化）在委內瑞拉擁有約28億桶原油的權益；其次為俄羅斯國有石油公司Roszarubezhneft與中國石油天然氣集團（中石油）。Roszarubezhneft曾在2020年購併了俄羅斯石油公司（Rosneft PJSC）在委內瑞拉的資產。