我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

編譯劉忠勇／綜合外電
目前約有8200萬桶原油存放在中國與馬來西亞海域的油輪上，其中逾1/4為委內瑞拉原油，其餘則來自伊朗。（路透）
目前約有8200萬桶原油存放在中國與馬來西亞海域的油輪上，其中逾1/4為委內瑞拉原油，其餘則來自伊朗。（路透）

美國上周末逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，流向中國的石油貿易如今看來岌岌可危，中國和俄羅斯在內外國石油公司按現行協議有權取得的數十億桶原油，也是個未知數。

美國總統川普表示，美國將接管委內瑞拉，並由美國企業重建當地的石油產業，隨後向全球買家銷售「大量」原油，但並未提到中國。

以Martijn Rats為首的摩根史坦利分析師發布報告說，中國和俄羅斯的國有企業對委內瑞拉的石油資源擁有極大權益。不過，比起委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）所掌握的逾2000億桶蘊藏量相比，顯得微不足道。

委內瑞拉出口量去年僅占中國石油進口4%，不過這南美洲國家提供一種獨特的黏稠、高硫原油，專用於生產瀝青，攸關建築和道路工程。此外，該原油價格折讓幅度極大，深受中國民營煉油廠青睞。

儘管委內瑞拉石油產業的前景不明，但海上浮動倉儲所囤積大量受制裁的原油，將在未來幾個月為中國買家提供緩衝。根據數據情報公司Kpler的資料，目前約有8200萬桶原油存放在中國與馬來西亞海域的油輪上，其中逾1/4為委內瑞拉原油，其餘則來自伊朗。

上海瀝青期貨周一應聲上漲，但受惠於短期供應充裕，價格仍僅略高於上月觸及的四年低點。此外，市場也密切觀察中國對燃料油的需求，燃料油往往被視為委內瑞拉原油的替代品。

在馬杜洛遭到逮捕之前，美國已對停靠委內瑞拉的船隻實施局部封鎖。川普上周六在記者會上表示，針對委內瑞拉石油產業的制裁將維持不變。由於涉及付款和原油所有權等問題，中國未來是否能順利購入已裝船但尚未售出的委內瑞拉貨物，目前仍不明朗。

摩根史坦利分析師說：「關鍵在於委內瑞拉的生產從現在起將如何演變，目前仍難以預測。然而，若從資源和技術層面來看，中長期的生產風險顯然傾向升高。」

摩根史坦利引述Wood Mackenzie統計指出，中國石油化工（簡稱中石化）在委內瑞拉擁有約28億桶原油的權益；其次為俄羅斯國有石油公司Roszarubezhneft與中國石油天然氣集團（中石油）。Roszarubezhneft曾在2020年購併了俄羅斯石油公司（Rosneft PJSC）在委內瑞拉的資產。

委內瑞拉 石油 俄羅斯

上一則

千億美元才能救回？委國坐擁全球最大石油蘊藏 重振產業卻有3大難題

延伸閱讀

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛
美抓馬杜洛／中：反對國際警察 網：若學美 日相下台了

美抓馬杜洛／中：反對國際警察 網：若學美 日相下台了
委國副總統代理總統 川普警告：不配合會比馬杜洛更慘

委國副總統代理總統 川普警告：不配合會比馬杜洛更慘
馬杜洛愛華為手機 「即使是美國人也無法竊聽」

馬杜洛愛華為手機 「即使是美國人也無法竊聽」

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
最新數據顯示，英國今年因電網瓶頸而浪費掉的風電，總共增加近20億美元成本，對該國淨零排碳計畫是一大打擊。 路透

近20億風電付諸東流 英國「1問題」不解決發再多電也枉然

2025-12-29 09:33
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班