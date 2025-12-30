衛星影像驚現核反應爐安全殼 日智庫：中國第4艘航艦疑首艘核動力

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
中國第3艘常規航空母艦「福建號」5月7日進行首次海試。(美聯社)
中國第3艘常規航空母艦「福建號」5月7日進行首次海試。(美聯社)

讀賣新聞29日報導，日本智庫「國家基本問題研究所」分析中國大連一處船塢的衛星影像指出，中國正在建造的第4艘航空母艦確認疑似有「核反應爐安全殼」，研判這可能是中國首艘核動力航艦。若依照中國航艦「福建號」工期，這第4艘航艦最快可能在7年後開始服役。

報導提到，中共解放軍把阻止美軍在「台灣有事」時介入列為基本戰略；在核動力航艦具備更長續航力的前提下，中國這類新航艦可能被視為用於部署於西太平洋遠洋、強化對美軍介入的牽制能力。

這艘航艦研判是在遼寧省大連、與第2艘航艦「山東號」相同的船塢建造。

該研究所指出，2025年2月起，這處船塢內可見造船時用來墊在船體下方的角材；到11月，又出現疑似船體的一部分，並發現兩個疑似容器的物件，單邊尺寸約為14公尺與16公尺。

研究員中川真紀分析，衛星影線發現的物件，就大小與設置位置上，與美國維吉尼亞級核動力航艦的反應爐安全殼相似。除了美國，法國也有核動力航艦。

一般認為，為了在其中一座反應爐發生故障時仍能航行，核動力航艦通常會搭載兩座反應爐。

研究所指出，中國軍方已運用核動力潛艦，顯示具備核動力技術；不過中國現有3艘航艦皆為常規動力型，第4艘是否為核動力仍屬研判。

報導指出，中國把「阻止美軍在台海危機時逼近」當作基本戰略，因此正加緊培養把航艦打擊群派到西太平洋等遠洋行動的能力。由於核動力航艦比常規動力航艦更能長時間航行、續航力更強，外界因此推測，中國正在朝核動力航艦方向推進。

研究所並估算，若第4艘航艦的建造期與第3艘航艦「福建號」相近，最快可能在約7年後服役。

解放軍 維吉尼亞 中共

