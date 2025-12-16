我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰掌聯準會？路透專欄：不管誰出線 貝森特才是實質的下任主席

記憶體晶片短缺 全球智慧機出貨量 明年恐下滑2.1%

遭中國軍機雷達照射30分鐘 日本自衛隊飛官冷靜應對 手套4字成定心符

中央社／東京16日專電
日本防衛大臣小泉進次郎在社群媒體X公開，曾任F-15戰機飛行員、統合幕僚長內倉浩昭實際配戴過的手套，上面寫著「冷靜嚴格」。（取材自小泉進次郎X@shinjirokoiz）
日本防衛大臣小泉進次郎在社群媒體X公開，曾任F-15戰機飛行員、統合幕僚長內倉浩昭實際配戴過的手套，上面寫著「冷靜嚴格」。（取材自小泉進次郎X@shinjirokoiz）

日本防衛大臣小泉進次郎今天在社群媒體X公開曾任F-15戰機飛行員、統合幕僚長內倉浩昭實際配戴過的手套，上面寫著「冷靜嚴格！」小泉表示，自衛隊飛官日前遭受中國軍機長達30分鐘雷達照射，仍能冷靜完成任務，令他深感自豪。

小泉發文表示，「這就是內倉統合幕僚長日前在記者會上提到的那副手套。實際上，這是統合幕僚長親自帶來給我的。在遭受長達30分鐘雷達照射期間，自衛官仍謹記『冷靜』、『嚴格』，沉著完成任務，再次令我深感自豪。」

在日本首相高市早苗「台灣有事」國會答詢引發日中關係惡化的背景下，6日發生了雷達照射事件。在沖繩本島東南方外海的公海上空，中國軍機對自衛隊F-15戰機進行了斷斷續續、長達約30分鐘的雷達照射，引發日本政府強烈抗議。

日媒J-CAST NEWS報導，航空自衛官出身的統合幕僚長內倉浩昭11日召開記者會，批評中國軍機「是超出必要範圍的危險行為」。

內倉以他自身經驗為例表示，「大約30年前，我曾在北海道千歲基地的第2航空團，以F-15戰機飛行員的身分，從事領空侵犯應對任務約6年。」他表示，「像是這次這樣，長達約30分鐘的間歇性雷達照射，我從未經歷過。」

內倉說明，「我的手套上用麥克筆寫著『冷靜』『嚴格』。每次起飛時，我都會一邊看著這幾個字、一邊確認後再飛行。透過這樣的方式來調整自己的心態，隨時謹記著要保持『冷靜』『嚴格』。同時我也繃緊神經，隨時戒備類似這次雷達照射的情況發生。」

內倉解釋，自衛隊飛行官是以非常強韌的精神力，來應對象徵「攻擊前準備狀態」的雷達照射行為。

戰鬥機的「雷達照射」指的是火器管制雷達的照射行為，是為了引導飛彈等武器而進行的操作。若以其他武器比喻，就像是把手指扣在手槍扳機上，並將槍口對準他人。

小泉進次郎今天在X發文中提到，「目前各種資訊氾濫，但這次事件的本質，在於長達30分鐘且呈間歇性的雷達照射。」

小泉引用內倉的說法強調，「我們不會被各種試圖轉移焦點的說法所左右，將秉持冷靜、嚴格的態度來面對。」

小泉進次郎 日本 高市早苗

上一則

澳洲邦代海灘槍案 槍手出身印度 父子作案前詭赴菲律賓

延伸閱讀

回敬中俄繞飛 美日戰機聯合軍演 B-52轟炸機、F-15伴飛

回敬中俄繞飛 美日戰機聯合軍演 B-52轟炸機、F-15伴飛
美日防長通話 小泉與赫塞斯說明中國軍機雷達照射事件

美日防長通話 小泉與赫塞斯說明中國軍機雷達照射事件
回應中俄15架軍機繞飛 美日聯合演訓 B-52轟炸機現身

回應中俄15架軍機繞飛 美日聯合演訓 B-52轟炸機現身
中俄15架軍機同時繞飛日本 日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

中俄15架軍機同時繞飛日本 日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33

超人氣

更多 >
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖