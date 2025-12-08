川普對日F-15遭雷達鎖定保持緘默 外媒：日中熱線打不通 東京遇考驗

美國總統川普（左）與日本首相高市早苗（右）10月28日在東京舉行雙邊會談。(路透)

日本 自衛隊戰機6日兩度遭中國航艦遼寧號艦載機以雷達照射，日本防衛官員當下試圖透過日中熱線了解情況但並未接通。日本媒體指出，美國總統川普 乃至華府 高層，對於日中雷達照射爭端始終保持沉默，凸顯美方正在日中僵局上保持距離，日美外交面臨考驗，日本需要聯合其他國家強化對中國的嚇阻。

日經亞洲報導，防衛官員8日向議員說明情況時表示，「我方嘗試致電，但對方並未接聽。」一名資深官員也說：「日方打了熱線，但並未發揮作用。」

日中熱線設立於2023年，作為海空聯絡機制的一部分，讓兩國防務高層能直接通話，以建立互信並避免意外衝突。當年日本防衛大臣濱田靖一與中國國防部長李尚福曾透過這條熱線通話。

中國航空母艦遼寧號6日通過沖繩與宮古島之間海域，7日向東北方向航行，穿越沖繩與南大東島之間海域，而艦載機在這兩天內起降達100次。「以前從未有航艦通過沖繩與南大東島之間，」前防衛大臣小野寺五典並警告，雖然遼寧號行經的是國際水域，但若航艦在靠近島嶼時戰機升空，「戰機可能瞬間就闖入日本領空」。

另外，日本經濟新聞報導，從日中因「台灣有事」說法陷入僵局，再到自衛隊F-15遭解放軍戰機雷達鎖定，華府高層一直噤聲。日經提到，7日曾向美國白宮與國務院尋求置評，但並未收到回覆。

日經說，在中國對日本採取威嚇行動之際，作為日本盟友的美國總統川普卻保持沉默，包括副總統范斯乃至其他內閣高層都未公開聲援，凸顯美國正在保持距離，日本正面臨考驗。

報導寫到，若華府放任中國以這樣的方式試探美國紅線，東亞秩序動搖的風險將更升高。日本需要透過外交努力，聯合美國以外、志同道合的國家，共同強化對中國的嚇阻。

智庫「美國企業研究所」（AEI）高級研究員古柏（Zack Cooper）認為，北京正看準華府與東京之間的縫隙，向日相高市早苗施壓，要求她撤回與台灣相關的發言。

古柏指出，如今正是川普重新確認對美日同盟承諾的時機，但他擔心「川普政府不太可能這麼做」。