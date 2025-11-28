防川普想動格陵蘭…丹麥設「守夜人」24小時緊盯言行

我的頻道

編譯中心／綜合28日電
丹麥外交部剛設立一個「守夜人」單位(night watch)，24小時觀察記錄美國總統川普的言論和行動；據了解，這是因應今年春天哥本哈根和華盛頓就格陵蘭島問題發生外交爭端之後提出，當時川普多次表態，甚至出言威脅要掌控這個北極圈島嶼。

丹麥「政治報」(Politiken newspaper)的報導，守夜人每天下午5時開始追蹤美國總統的言行，早上7時調查結果會彙整成一份晨間報告，分發給丹麥政府和相關部門，說明「巡邏期間」，川普說了什麼、發生了什麼。「政治報」稱，這項舉措是丹麥外交和公務員系統，不得不適應川普第二任期的幾個例子之一。

一名接近外交部的消息人士告訴媒體：「簡單的說，格陵蘭島的局勢及丹麥和美國的時差，是為何要推出守夜人這項任務的重要因素。」外交部表示，與其讓大家立即拿出手機查看美國新聞，不如讓外交部主動「收集消息」來了解川普動態。

丹麥「政治報」稱，自今年4月以來，美國多次試圖安排與格陵蘭島自治政府總理尼爾森會面，但希望將丹麥政府成員排除在外。按照丹麥慣例，涉及格陵蘭島外事、安全或國防問題的會談，丹麥和格陵蘭島的代表須同時出席。報導也稱，格陵蘭島自治政府已拒絕美國提出的雙邊會談請求。

丹麥國防情報局前首席分析師卡爾斯博(Jacob Kaarsbo)表示：「我們必須正視或說適應，『美國是丹麥最重要的盟友』的想法已破滅」，聯盟建立在共同價值觀與共同威脅認知之上，「但是川普與我們差異太大，而且我認為，他對大多數的歐洲觀念也不認同」。

丹麥 格陵蘭 川普

