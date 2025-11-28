防川普想動格陵蘭…丹麥設「守夜人」24小時緊盯言行

丹麥 外交部剛設立一個「守夜人」單位(night watch)，24小時觀察記錄美國總統川普 的言論和行動；據了解，這是因應今年春天哥本哈根和華盛頓就格陵蘭 島問題發生外交爭端之後提出，當時川普多次表態，甚至出言威脅要掌控這個北極圈島嶼。

丹麥「政治報」(Politiken newspaper)的報導，守夜人每天下午5時開始追蹤美國總統的言行，早上7時調查結果會彙整成一份晨間報告，分發給丹麥政府和相關部門，說明「巡邏期間」，川普說了什麼、發生了什麼。「政治報」稱，這項舉措是丹麥外交和公務員系統，不得不適應川普第二任期的幾個例子之一。

一名接近外交部的消息人士告訴媒體：「簡單的說，格陵蘭島的局勢及丹麥和美國的時差，是為何要推出守夜人這項任務的重要因素。」外交部表示，與其讓大家立即拿出手機查看美國新聞，不如讓外交部主動「收集消息」來了解川普動態。

丹麥「政治報」稱，自今年4月以來，美國多次試圖安排與格陵蘭島自治政府總理尼爾森會面，但希望將丹麥政府成員排除在外。按照丹麥慣例，涉及格陵蘭島外事、安全或國防問題的會談，丹麥和格陵蘭島的代表須同時出席。報導也稱，格陵蘭島自治政府已拒絕美國提出的雙邊會談請求。

丹麥國防情報局前首席分析師卡爾斯博(Jacob Kaarsbo)表示：「我們必須正視或說適應，『美國是丹麥最重要的盟友』的想法已破滅」，聯盟建立在共同價值觀與共同威脅認知之上，「但是川普與我們差異太大，而且我認為，他對大多數的歐洲觀念也不認同」。