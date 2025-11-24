川普熱線習近平沒挺「台灣有事」論 日本錯愕

中日因日本首相涉台言論僵持之際，美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）24日晚間通話，引發日媒高度關注。圖/截自日テレNEWS在YT的影音

南韓媒體News1報導，日本與中國大陸因「台灣有事」言論僵持之際，美國總統川普 與中國國家主席習近平 24日晚間進行通話，引發日媒高度關注美國盟友的態度。然而，相較於中方搶先證實消息，並強調台灣回歸中國的立場，美方事後聲明隻字未提台灣或日中爭端，令日本錯愕。

News1以標題說明，習近平在通話中著重台灣，川普並未站到日本那邊，「日本感到錯愕」。

根據新華社報導，習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分；川普則說，「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

川普事後在社群表示，與習近平進行一次非常良好的通話，稱雙方討論俄烏戰爭、芬太尼、黃豆及其他農產品議題，並重申應習近平之邀將在4月訪問北京。川普直言：「美中關係非常強韌。」

多家西方媒體解讀美中公布內容的焦點明顯不同，北京強調台灣與戰後秩序，川普貼文及白宮發言人李維特皆對台灣議題隻字未提。

在日本媒體方面，日本放送協會（NHK）分析描述：「中國因首相高市早苗 的涉台發言而強烈反彈的情況下，習近平向日本的盟友美國強調了中國的立場。」

讀賣新聞則指出，「美國總統川普與中方對於會談內容的說明差距甚大，凸顯雙方意圖不同。」

每日新聞指，習近平此番言論被視為向川普施壓，要求美方不要介入台灣問題。日本新聞網報導認為，中方提到「美中曾共同對抗法西斯與軍國主義，應共同維護二戰勝利的成果」，除了意在釘住美方、要求不要介入台灣問題外，也帶有對高市政權施加壓力的意圖。

偏自由派的朝日新聞報導：「在中國加強對高市的批評之際，北京再次向美國傳達其在台灣議題上絕不讓步的姿態。」

偏右翼的產經新聞則批評，川普「未提及習近平政權以高市首相發言為由加強對日本的施壓」，並指出「美國駐日大使葛拉斯曾展現與日本共同對抗中國壓力的態度，但川普卻迴避相關議題」。

