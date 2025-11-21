COP31在土耳其舉辦但澳洲主導 罕見出現主辦主席不同國

COP峰會20日一處展館突發生火災，擾亂氣候談判。(路透)

2026年聯合國 氣候峰會(COP31)將在土耳其 舉行，原本澳洲 和土耳其兩國爭取的僵局雖解決，但澳洲氣候變遷與能源部長寶文(Chris Bowen)宣布明年將由澳洲將擔任主席國，且將主導談判，罕見出現主辦地和主席國不同國家的局面。

這將是五年內第四次在威權統治下的國家舉行氣候談判。主辦國和主辦城市往往會影響氣候談判的重點和結果。

澳洲和土耳其都曾申辦COP31，根據聯合國規則，主辦國在五個區域集團之間輪換，最終由協商一致決定。在此之前，兩國均未讓步，直到澳洲撤回申辦，才達成妥協：澳洲將擔任COP31主席國，土耳其則提供舉辦地。土耳其提議在地中海度假城市安塔利亞舉辦。

寶文表示，澳洲申辦COP31目的始終是為提升太平洋島國的利益和地位，如果COP31主辦權爭執不下，將會由聯合國氣候變遷綱要公約秘書處所在地德國波昂主辦，這意味著未來一年將沒有締約方大會主席，也沒有計畫，「對多邊主義和當前充滿挑戰的環境都是不負責任的」，澳洲不希望這種情況發生，於是和競爭對手土耳其達成協議至關重要。

寶文表示，主辦地在土耳其，但將由澳洲擔任COP31主席國，擁有峰會主席的所有權力，包括管理和處理談判、任命共同協調人、起草文本以及發布最終決定，且預備會議將在太平洋島國舉行，並將藉由預備會議，為太平洋韌性基金募款。

雖然爭議落幕，但有歐洲外交官直言「這是個糟糕的解決方案」，土耳其只想作秀但不在乎討論內容，澳洲雖在乎內容，卻無法掌控活動和後勤。