我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

COP31在土耳其舉辦但澳洲主導 罕見出現主辦主席不同國

特派記者洪欣慈、林奐成／貝倫報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
COP峰會20日一處展館突發生火災，擾亂氣候談判。(路透)
COP峰會20日一處展館突發生火災，擾亂氣候談判。(路透)

2026年聯合國氣候峰會(COP31)將在土耳其舉行，原本澳洲和土耳其兩國爭取的僵局雖解決，但澳洲氣候變遷與能源部長寶文(Chris Bowen)宣布明年將由澳洲將擔任主席國，且將主導談判，罕見出現主辦地和主席國不同國家的局面。

這將是五年內第四次在威權統治下的國家舉行氣候談判。主辦國和主辦城市往往會影響氣候談判的重點和結果。

澳洲和土耳其都曾申辦COP31，根據聯合國規則，主辦國在五個區域集團之間輪換，最終由協商一致決定。在此之前，兩國均未讓步，直到澳洲撤回申辦，才達成妥協：澳洲將擔任COP31主席國，土耳其則提供舉辦地。土耳其提議在地中海度假城市安塔利亞舉辦。

寶文表示，澳洲申辦COP31目的始終是為提升太平洋島國的利益和地位，如果COP31主辦權爭執不下，將會由聯合國氣候變遷綱要公約秘書處所在地德國波昂主辦，這意味著未來一年將沒有締約方大會主席，也沒有計畫，「對多邊主義和當前充滿挑戰的環境都是不負責任的」，澳洲不希望這種情況發生，於是和競爭對手土耳其達成協議至關重要。

寶文表示，主辦地在土耳其，但將由澳洲擔任COP31主席國，擁有峰會主席的所有權力，包括管理和處理談判、任命共同協調人、起草文本以及發布最終決定，且預備會議將在太平洋島國舉行，並將藉由預備會議，為太平洋韌性基金募款。

雖然爭議落幕，但有歐洲外交官直言「這是個糟糕的解決方案」，土耳其只想作秀但不在乎討論內容，澳洲雖在乎內容，卻無法掌控活動和後勤。

20日的峰會一處展館突發生火災，數千名代表撤離，各國部長的協商進程因此受阻。本次會議是在亞馬遜雨林邊緣的城市貝倫(Belem)搭大型帳篷舉行。火勢隨後獲得控制，並未傳出人員傷亡，起火原因尚待釐清。

環團及NGO組織20日到COP峰會抗議使用化石燃料的國家。(特派記者潘俊宏／攝影...
環團及NGO組織20日到COP峰會抗議使用化石燃料的國家。(特派記者潘俊宏／攝影)

澳洲 土耳其 聯合國

上一則

首度回售授權國 日本向美出口愛國者飛彈：不會提供給第三國

下一則

呼應美終戰提案俄強硬要求？俄軍稱重奪烏克蘭重要堡壘

延伸閱讀

COP30直擊／中國貶台灣為「地方政府」無權參加氣候公約

COP30直擊／中國貶台灣為「地方政府」無權參加氣候公約
COP30／下屆氣候峰會主辦國爭議落幕 土耳其舉辦、但澳洲主導談判

COP30／下屆氣候峰會主辦國爭議落幕 土耳其舉辦、但澳洲主導談判
COP30直擊／化石燃料議題難達共識 巴西總統魯拉一日快閃救談判

COP30直擊／化石燃料議題難達共識 巴西總統魯拉一日快閃救談判
COP30協定草案 重提敏感「化石燃料」 巴西總統促達承諾

COP30協定草案 重提敏感「化石燃料」 巴西總統促達承諾

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據