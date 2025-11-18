中國對日發出旅遊警告 日觀光股應聲重挫

我的頻道

編譯陳苓、劉忠勇／綜合報導
外需（出口減進口）上季拖累GDP 0.2個百分點，反映美國調高關稅的衝擊。（路透）
日本上季經濟陷入萎縮，為六季來首見，反映美國關稅導致出口下滑，使首相高市早苗更有理由推動經濟刺激。另外，中國對日本發布旅遊警告，日本觀光股17日應聲重挫，日方派遣特使緩和緊張。

日本第3季國內生產毛額(GDP)較第2季縮減0.4%，按年率換算縮減1.8%，為2024年第1季以來首次萎縮。出口是主要拖累因素，顯示美國關稅走升的衝擊加劇。

汽車製造商的輸出量銳減，一反關稅調升前的拉貨潮，促使業者降價以吸收關稅成本。美國和日本9月才敲定關稅協議，關稅降至15%，此前汽車關稅為27.5%。

盡管如此，GDP的萎縮程度，未如外界預期劇烈。經濟學家說，這可能是暫時挫折，而非經濟衰退的開端。明治安田綜合研究所的經濟學家前田和孝表示，受到監管改變影響，「經濟萎縮大致是住房投資等一次性因素造成」，「出口也出現反應」。

另外，北京當局建議公民避免前往日本旅行，日方派遣外務省亞洲大洋洲局長金井正彰前往北京，試圖舒緩緊張。經濟智庫估計，中國遊客驟減可能導致整體年度觀光開支減少2.2兆日圓(140億美元)，點燃日本零售股與交通股的賣壓。化妝品公司資生堂股價一度暴跌11%，為4月來最大跌幅 ；唐吉訶德營運商的泛太平洋國際控股，也一度重挫8.9%。這兩家公司深受中國遊客歡迎。百貨業者三越伊勢丹控股也重挫11%。

彭博分析師表示，中國的警告「威脅到日本零售商，仰賴觀光客帶動銷售成長的預期」。

日本 關稅 觀光

