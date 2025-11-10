我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

參院通過臨時預算 離史上最長政府停擺落幕剩一步

FBI局長被爆違背承諾 衝擊英美情報合作關係

編譯張佑生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約時報報導，FBI局長巴特爾（圖）欠缺專業且作風屢屢引發爭議。(路透)
紐約時報報導，FBI局長巴特爾（圖）欠缺專業且作風屢屢引發爭議。(路透)

今年5月在倫敦近郊一場秘密會議上，英國國內情報局（MI5）局長麥卡倫（Ken McCallum）向美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）請求協助，希望保留一名駐倫敦、負責高科技監控技術的FBI探員職位，以支援監控中國大陸計畫在倫敦塔附近新設大使館的行動。巴特爾當場允諾會找到經費維持，但該職位早已被白宮列入刪減名單，探員隨後調回美國，令英方官員震驚不已。

紐約時報披露，這是英方第一次領教巴特爾的領導風格。英美情報合作關係可追溯至二戰，後來擴大成涵蓋澳洲、加拿大與紐西蘭的「五眼聯盟」。歷任情報首長都視信任與穩定為核心，因為這是分享機密情報的根基；一旦破壞，極難修復。

多名美方前官員透露，帕特爾的政治性人事撤換與削弱反間諜、反恐任務，引發其他「五眼」國家警惕。各方對他開除曾調查川普的探員、並動用職權追查川普眼中「敵人」的作法憂心不已。前加拿大情報分析師格斯基（Phil Gurski）批評：「在西方民主國家，這種出於政治報復的指揮前所未見。」

巴特爾缺乏資深情報背景，且作風張揚。他7月訪紐西蘭時，送給高層官員3D列印塑膠手槍作為禮物，卻違反當地槍枝法，被警方銷毀。他並赴澳洲開設FBI新辦公室，但同時解雇當地一名曾在「黑人的命也是命」抗議中下跪的女探員。

根據報導，巴特爾在5月那項會議前，原訂在倫敦史坦斯特（Stansted）機場降落，卻要求改在更接近會場的機場，遭英方以安全理由拒絕。英國警方也禁止他的隨扈攜槍，引發一度緊張。參與者透露，巴特爾在會議中戴卡車帽、穿連帽外套現身，違反FBI傳統。

消息人士指出，巴特爾明知那個駐倫敦職位經費已被刪除，仍向MI5保證會保留。最終他拒絕挪用預算，導致職位取消。此舉重創美英情報合作的信任基礎。巴特爾離英前曾與女友出席溫莎城堡晚宴，並與查理三世合影。

FBI

上一則

日學者：高市早苗未改變日對台立場 川普對台混合信號反令日困惑

下一則

羅浮宮劫案現場「神祕型男」身分揭曉 年僅15歲的外交官之子

延伸閱讀

遏制芬太尼 中國下令防範可製毒化學品及設備流失

遏制芬太尼 中國下令防範可製毒化學品及設備流失
印度爭辦2036年奧運 拆舊體育館建現代化體育城

印度爭辦2036年奧運 拆舊體育館建現代化體育城
美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事
FBI萬聖節逮密西根恐攻嫌犯 辯護律師：純屬虛構

FBI萬聖節逮密西根恐攻嫌犯 辯護律師：純屬虛構

熱門新聞

哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
被視為「戰狼」的中國駐大阪總領事館薛劍。（大陸駐日本大阪領事館官網）

中駐大阪總領事斬首日相論 日本人指預告殺人、應驅逐出境

2025-11-09 22:10

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30