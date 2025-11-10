聯合國氣候大會COP30在巴西揭幕 將首提2035減排目標

巴西今年主辦第卅屆聯合國氣候變遷大會(COP30)，能否在巴黎協定十周年達成制定新氣候目標引發關注。(記者潘俊宏／攝影)

第30屆聯合國氣候變遷 大會(COP 30)自10日起在巴西 貝倫揭幕。東道主巴西希望，今年大會能回歸初心，各國應致力兌現過去承諾而非又做新承諾，並關注原住民等氣候變遷下的弱勢群體。

COP 30全稱為聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)第30次締約方會議，該公約33年前就是在巴西舉辦的「里約地球峰會」簽署。這次巴西選在亞馬遜雨林周邊城市貝倫舉辦COP 30，旨在強調森林的重要性，因為全球森林仍是伐木、採礦、農業和化石燃料開採等產業的目標。

多數國家政府都會派代表團與會，利益相近國家時常結隊發言，最受矚目包括開發中國家組成的「77國集團加中國」，以及生存受到海平面上升威脅的「小島嶼國家聯盟」，「BASIC集團」和「非洲集團」(AG)等也有影響力。1月宣布退出巴黎協定的美國已讓出以往主導地位，中國和巴西等國著手取而代之。

COP 30正式開始前，「聯合國氣候峰會」(U.N.climate summit)於6、7日在巴西貝倫召開，與會者已說在支持瀕危森林和全球共同碳市場等計畫取得進展。

巴西及歐盟7日也宣布，將與中國等國合作建立聯盟，旨在統一全球不同的排放交易系統，成為單一個全球碳市場。共同的碳定價框架將激勵各國和企業減少溫室氣體的排放，允許排放量低於其規定上限的企業向排放量超過上限的企業出售碳信用。

中國國家主席習近平及印度總理莫迪等主要國家領袖均未出席。新華社報導，中國代表團在當地時間6日對媒體表示，目前中方已向「聯合國氣候變化綱要公約」秘書處提交2035年國家自主貢獻(NDC)目標。中國生態環境部部長黃潤秋說，中國2035年NDC目標首次提出了溫室氣體絕對量減排目標， 中國此次承諾的下降幅度(7%至10%)和絕對量(10億至15億噸)都顯著高於歐美國家同期水平，顯示了中國積極的姿態。

數國代表也在會上訴說氣候變遷的傷害。南太平洋島國吐瓦魯環境部長塔利亞批評，美國總統川普退出巴黎協定是罔顧他國的可恥舉措；馬紹爾群島外交部長卡內克說，該國正活在噩夢中，隨著海面上升與珊瑚死亡，魚群正離開該國沿岸到更冷的海域。