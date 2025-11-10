我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

聯合國氣候大會COP30在巴西揭幕 將首提2035減排目標

編譯中心／綜合報導
巴西今年主辦第卅屆聯合國氣候變遷大會(COP30)，能否在巴黎協定十周年達成制定新氣候目標引發關注。(記者潘俊宏／攝影)
巴西今年主辦第卅屆聯合國氣候變遷大會(COP30)，能否在巴黎協定十周年達成制定新氣候目標引發關注。(記者潘俊宏／攝影)

第30屆聯合國氣候變遷大會(COP 30)自10日起在巴西貝倫揭幕。東道主巴西希望，今年大會能回歸初心，各國應致力兌現過去承諾而非又做新承諾，並關注原住民等氣候變遷下的弱勢群體。

COP 30全稱為聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)第30次締約方會議，該公約33年前就是在巴西舉辦的「里約地球峰會」簽署。這次巴西選在亞馬遜雨林周邊城市貝倫舉辦COP 30，旨在強調森林的重要性，因為全球森林仍是伐木、採礦、農業和化石燃料開採等產業的目標。

多數國家政府都會派代表團與會，利益相近國家時常結隊發言，最受矚目包括開發中國家組成的「77國集團加中國」，以及生存受到海平面上升威脅的「小島嶼國家聯盟」，「BASIC集團」和「非洲集團」(AG)等也有影響力。1月宣布退出巴黎協定的美國已讓出以往主導地位，中國和巴西等國著手取而代之。

COP 30正式開始前，「聯合國氣候峰會」(U.N.climate summit)於6、7日在巴西貝倫召開，與會者已說在支持瀕危森林和全球共同碳市場等計畫取得進展。

巴西及歐盟7日也宣布，將與中國等國合作建立聯盟，旨在統一全球不同的排放交易系統，成為單一個全球碳市場。共同的碳定價框架將激勵各國和企業減少溫室氣體的排放，允許排放量低於其規定上限的企業向排放量超過上限的企業出售碳信用。

中國國家主席習近平及印度總理莫迪等主要國家領袖均未出席。新華社報導，中國代表團在當地時間6日對媒體表示，目前中方已向「聯合國氣候變化綱要公約」秘書處提交2035年國家自主貢獻(NDC)目標。中國生態環境部部長黃潤秋說，中國2035年NDC目標首次提出了溫室氣體絕對量減排目標， 中國此次承諾的下降幅度(7%至10%)和絕對量(10億至15億噸)都顯著高於歐美國家同期水平，顯示了中國積極的姿態。 

數國代表也在會上訴說氣候變遷的傷害。南太平洋島國吐瓦魯環境部長塔利亞批評，美國總統川普退出巴黎協定是罔顧他國的可恥舉措；馬紹爾群島外交部長卡內克說，該國正活在噩夢中，隨著海面上升與珊瑚死亡，魚群正離開該國沿岸到更冷的海域。

聯合國氣候峰會落幕後，COP 30緊接著10日至21日登場，也將延續各項議題的討論。

COP30主辦城市貝倫是進入亞馬遜流域的門戶，而亞馬遜森林的減碳及生物多樣性對全...
COP30主辦城市貝倫是進入亞馬遜流域的門戶，而亞馬遜森林的減碳及生物多樣性對全球氣候至關重要。(記者潘俊宏／攝影)

巴西 聯合國 氣候變遷

上一則

裘莉訪烏親歷無人機威脅 如同「人肉狩獵」 發文籲各國援助

下一則

俄猛烈空襲 烏電力供應癱瘓 10萬人缺水電、供暖斷

延伸閱讀

COP30開幕式登場 場館周邊加強維安

COP30開幕式登場 場館周邊加強維安
COP30會議將開幕 各國關注美、中意向

COP30會議將開幕 各國關注美、中意向
巴西COP30會議登場 展示亞馬遜森林重要性

巴西COP30會議登場 展示亞馬遜森林重要性
巴西總統搭比亞迪電動車抵氣候峰會 紐時為何感嘆？

巴西總統搭比亞迪電動車抵氣候峰會 紐時為何感嘆？

熱門新聞

哈利王子（右）和梅根（左）。（美聯社）

梅根曬全家照惹哈利王子不滿？婚禮蠟燭再掀王室風波

2025-11-04 14:01
示意圖。（取自123RF）

豪華郵輪悲劇…8旬婦花5萬跟團被丟包孤島慘死 女兒怒轟業者

2025-10-30 18:08
日本高市早苗內閣的經濟安全保障擔當大臣小野田紀美21日步入首相官邸。(美聯社)

日相高市早苗180公分亮麗內閣 美日混血 至今單身

2025-10-23 04:26
高市早苗備詢時大爆與美中韓元首會面的心得。(路透)

「川普超幽默、習近平超認真」高市早苗曝對川習私下印象

2025-11-08 08:38
英國廣播公司（BBC）總裁戴維（Tim Davie）因節目被揭發剪接川普總統演講片段、涉嫌誤導觀眾而辭職。（路透）

剪接川普演講惹議 BBC總裁及新聞部執行長雙雙下台

2025-11-09 17:01
日相高市早苗的黑色手提包最近爆紅，2026年3月底之前能出貨的產品都已被預約售完。（路透）

日相高市早苗手提包爆紅 全部顏色賣光 訂單排到明年4月

2025-11-04 14:55

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活