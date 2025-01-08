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中國駐軍巴拿馬運河？管理局長駁斥川普 強調「不優惠任何國家」

編譯盧思綸／即時報導
位於中美洲的巴拿馬運河是國際海運重要通道。(路透)
位於中美洲的巴拿馬運河是國際海運重要通道。(路透)

華爾街日報報導，美國候任總統川普聲稱巴拿馬運河流入中國之手，且美國船舶過境被「敲竹槓」，揚言動用武力或經濟力量取得運河控制權。對此，巴拿馬運河管理局局長莫拉雷斯（Ricaurte Vásquez Morales）8日受訪反駁川普說法，並稱滿足川普要求、提供美國優惠的過境運費會「造成混亂」。

莫拉雷斯受訪駁斥中國控制巴拿馬運河的指控是「無稽之談」，而且「中國根本沒有參與運河業務」。他強調，規則就是規則，「不能因為是中國人、美國人或任何國家而有差別待遇，這樣會違反中立條約、國際法，造成混亂」。

莫拉雷斯堅稱，巴拿馬運河管理局不會向美國船隻收取比其他國家更高的費率。 

莫拉雷斯也補充，這項規定的唯一例外是，作為1970年代達成的協議的一部分，美國海軍船艦獲得優先待遇，允許它們在大西洋和太平洋之間快速航行。巴拿馬運河控制權，根據美國前總統卡特於1977年簽署條約，逐漸歸還給巴拿馬。

川普自從去年11月大選獲勝以來，多次稱美國船舶遭巴拿馬收取過高過境費，且去年稱中國在巴拿馬運河有駐軍，運河實際上已經被中國控制。巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）去年底已經駁斥川普的中國駐軍之說是「胡說八道」。

報導指出，巴拿馬運河兩端分別兩處港口由一家中國公司營運，但運河本身由巴拿馬運河管理局掌理，管理局是巴拿馬政府挑選組成董事會的國家實體。

巴拿馬運河 川普

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