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歐洲海底電纜聖誕節又受損 德外長警告俄國影子艦隊再犯

中央社／柏林28日專電
聖誕節當天，連接愛沙尼亞和芬蘭之間的電纜線EstLink 2失效。圖為EstLink 2變電所2014年照片。（路透資料照片）
聖誕節當天，連接愛沙尼亞和芬蘭之間的電纜線EstLink 2失效。圖為EstLink 2變電所2014年照片。（路透資料照片）

聖誕節期間波羅的海海底電纜再傳受損，芬蘭與歐盟懷疑是俄羅斯影子艦隊的破壞行動。德國外交部長貝爾伯克今天發出警告，來自俄羅斯影子艦隊的類似事件可能再發生，這對所有人來說都是一個緊急的警鐘。

貝爾伯克（Annalena Baerbock）對德國芬克媒體集團（Funke Mediengruppe）表示，「海底電纜是數位世界中的溝通脈絡，將我們聯繫在一起」，幾乎每幾個月就有船隻損害波羅的海重要的海底電纜，「船員拋錨，無故在海底拖行，拉起來的時候錨已經不見了」。

據德國公共廣播集團（ARD）報導，聖誕節當天，連接愛沙尼亞和芬蘭之間的電纜線EstLink 2失效。芬蘭營運商Fingrid在網站上公布，「芬蘭和愛沙尼亞間的電纜EstLink 2的電力連結在2024年12月25日中午12時26分中斷」，電纜可用最大容量從1016兆瓦降低到358兆瓦。

芬蘭調查人員在事發後隨即登上一艘在波羅的海的油輪「鷹S」（Eagle S），這艘油輪懸掛庫克群島旗幟，停靠在事發地點，亦即電纜線Estlink 2受損位置。

波羅的海另外兩條海底數據纜線11月也傳出受損，一條連結芬蘭與德國，另一條連結瑞典哥特蘭島（Gotland）與立陶宛。當局根據事後追蹤，發現一艘中國貨輪「伊鵬3」當時駛過鄰近海域，於是展開事後調查。

這次，由於「鷹S」位於芬蘭領海內，調查人員可以登船、與船員交談以及蒐集證據。

芬蘭邊境衛隊副隊長哈西寧（Marrku Hassinen）說，「我們派了一艘巡邏船到這艘油輪上，發現船錨錯位了。我們因此有理由相信一些奇怪的事情發生了」，「油輪船員根據我們的要求拉起了錨，但只有錨鏈升起，錨本身不再附著」。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發以來，在波羅的海地區發生的混合攻擊事件不斷增加，芬蘭當局不相信電纜受損是由於意外，並認為俄羅斯正在積極實施這類混合攻擊，試圖挑戰極限。

芬蘭外交事務研究所所長豪卡爾（Hiski Haukkala）表示，「俄羅斯通常在事件中扮演一個角色」，涵蓋所有活動，「從虛假信息戰到更具侵略性的網路破壞，甚至實際物理上的破壞行動，這些我們在歐洲看到的」。

芬蘭海關總署總署長拉克希特（Sami Rakshit）指出，「我們假設這艘船屬於影子艦隊」，這艘船裝載無鉛汽油，並在俄羅斯港口加油。歐盟也假設那艘油輪與俄羅斯有關聯。

歐盟委員會外交與安全事務代表卡拉斯（Kaja Kallas）日前也在一份聯合聲明中表示，這艘可疑船隻是俄羅斯影子艦隊的一部分，艦隊威脅安全和環境，並且資助俄羅斯戰爭預算。

所謂影子艦隊指的是幫助俄羅斯出口原油的船隻。由於莫斯科在特定海域無法使用自己的船隻，為了規避歐盟制裁的非法出口，因而常常使用其他國家的舊油輪出口油品。

俄羅斯 歐盟 德國

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