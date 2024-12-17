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川普關稅大棒 恐讓德國經濟雪上加霜

編譯高詣軒／綜合報導
近年德國經濟不振，川普揮起的關稅大棒，對德國將是重大打擊。(美聯社)
近年德國經濟不振，川普揮起的關稅大棒，對德國將是重大打擊。(美聯社)

美國總統當選人川普重返白宮，對德國經濟也可能製造若干新危機。川普已揚言對從歐盟進口的商品增加關稅，引發華府和歐洲盟國掀起貿易戰的可能。德國經濟以往長期仰賴便宜充裕的俄國能源，也受到出口市場驅動，一旦出口商品遭川普加徵關稅，對其經濟將是另一重傷。

兩年以來德國經濟萎縮，接連受新冠疫情、俄烏戰爭及中國競爭影響。德國總理蕭茲(Olaf Scholz)領導的「紅綠燈」三黨執政聯盟對如何提振經濟，內部爭論數周，最後蕭茲11月初開除自由民主黨籍財政部長林德納，執政聯盟瓦解。

美聯社報導，蕭茲的社會民主黨2021年和左派的綠黨、親企業的自民黨組成進步派聯合政府，希望跨越意識形態分歧並促進德國現代化。蕭茲政府至今成就包括在俄羅斯中斷供應德國天然氣後，避免能源短缺，以及開始德軍現代化並推行一連串社會改革。

但對如何振興經濟出現內部分歧後，執政聯盟隨之瓦解。歷來大多與保守派結盟的自民黨，拒絕增稅或改變德國針對積欠國債所設下的限制，但社民黨和綠黨希望能有重大國家投資，也拒絕自民黨削減福利計畫的提議。

德國 蕭茲 川普

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