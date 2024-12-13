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日媒：川普15日將在佛州會晤前日相安倍遺孀

中央社／東京13日綜合外電報導
川普在第一次總統任期時，曾在2019年5月28日在日本與時任日本首相安倍晉三(右二)與其妻子安倍昭惠見面。(路透資料照片)
川普在第一次總統任期時，曾在2019年5月28日在日本與時任日本首相安倍晉三(右二)與其妻子安倍昭惠見面。(路透資料照片)

一名知情人士告訴路透，美國總統當選人川普計畫於15日在他位於佛羅里達州的私人俱樂部，會晤已故前日本首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠。

路透報導，這場會面的時間點，正值東京當局希望在川普明年1月20日就職前與他建立密切關係之際。

日本TBS電視台今天引述數名消息人士報導，川普邀請安倍昭惠訪美，她將於本周末前往川普位於佛州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）並與川普夫婦會面。

日相石破茂11月訪問南美洲回程途中尋求與川普會談未果，石破當時解釋，川普陣營表示，許多國家都提出跟川普舉行領袖會談的要求，但受限美國法律，現階段川普不會跟任何國家領袖舉行會談。

川普2016年第一次當選總統時，安倍晉三是川普第一個會見的外國領袖，而兩人之後也在川普的第一個任期期間維持密切關係。川普經常帶有感情地談到2022年在日本奈良輔選發表演說時遭暗殺身亡的安倍晉三。

儘管安倍昭惠未在日本政府任職，她一直扮演日本與川普之間的橋梁。有線電視新聞網（CNN）主播柯林斯（Kaitlan Collins）美國時間12日在社群平台X發文稱，自從安倍晉三過世後，川普時常致電安倍昭惠以了解她的情況。

柯林斯也稱，川普的夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）屆時也會出席當地時間15日宴請安倍昭惠的晚餐餐會。

川普團隊並未回覆置評的請求，而路透也未聯繫上安倍昭惠以便詢問相關事宜。日本政府拒絕評論日媒稍早報導安倍昭惠將會晤川普的消息。

不願具名的知情人士先前對中央社表示，正在西班牙訪問的安倍昭惠預定當地時間14日啟程前往美國。

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