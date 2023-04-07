阿富汗撤軍失敗審查 白宮歸咎川普、情報錯誤

圖為2021年8月美國從阿富汗撤軍時，一架美軍運輸機上硬擠600多名逃出阿富汗人士。（取材自推特）

美國白宮6日釋出了一份等待已久，有關美國從阿富汗 撤軍的審查報告，批評前總統川普 (Donald Trump)以及重大的情報錯誤，但為美國執行這項行動的整體行為辯護。

央廣報導，這份機密審查報告已送交美國國會，共和黨主導的眾議院正在調查2021年8月撤軍期間，美國總統拜登 犯下的錯誤。

美國國家安全會議發言人柯比(John Kirby)提交了一份解密的摘要，承認在撤軍過程存在錯誤，這導致塔利班(Taliban)在幾週內奪取了阿富汗的控制權，迫使最後一批美軍及其盟友絕望地撤離。

柯比告訴記者：「結束一場戰爭、任何戰爭，都不是一件簡單的事情，尤其是在20年之後」，柯比說：「這不代表它不值得做，也就是結束在阿富汗的戰爭。」

白宮在很大程度上譴責前任總統川普創造了導致挫敗的條件。

但白宮也承認，美國情報單位未能釐清塔利班的實力，以及西方國家多年來一直支持的阿富汗政府的弱點。柯比說，在情報上「顯然我們沒有把事情做好」。

這份報告摘要說，最終沒有任何事情能夠改變撤軍的方針，而且「最終，拜登總統拒絕再讓另一個世代的美國人，打一場美國在很久之前就應該結束的戰爭」。

2021年8月30日的撤軍震撼了美國民眾和美國的盟友，在此同時，塔利班在幾週內擊潰了接受西方訓練的阿富汗政府軍。

2021年8月26日在喀布爾國際機場人潮眾多的週邊地區，發生的一起自殺炸彈攻擊，導致13名美軍和170名阿富汗人喪命。在喀布爾國際機場展開的空前軍事運輸行動，要在幾天內將超過12萬人撤離阿富汗。

在美軍能夠保護整個機場之前，全世界目睹了驚慌失措的阿富汗平民包圍班機，甚至在試圖攀上起飛班機時墜落身亡的悲劇場景。

在摘要中，白宮嚴厲譴責2020年2月川普政府與塔利班達成的協議，稱這項協議讓繼任的拜登政府，置身於一種不可能的處境。

這份文件指出，「卸任的川普政府留給拜登政府一個撤退的期限，但沒有執行撤離的計畫。在4年的忽視後—在某些情況下是蓄意的敗壞—安全有序的撤離所需的關鍵系統、辦公室和機構功能都已失修」。

這份摘要也強調，川普在任期的最後11個月，已逐步減少美軍於阿富汗的存在，2021年1月拜登接任時當地只有2,500名士兵。

摘要指出：「結果...塔利班處於自2001年以來最強大的軍事位置」。美國在2001年入侵阿富汗的任務，最初是聚焦於2001年9月11日襲擊紐約和華盛頓的策劃者。

川普在他的社群媒體「真相社群」(Truth Social)上發文，稱現在的白宮是「蠢蛋」，並表示他們應為「在阿富汗極其無能的投降」負責。

川普寫道：「拜登要負責，別無他人！」