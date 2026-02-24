俄烏戰爭4周年 歐洲領袖搭夜車齊聚基輔力挺烏克蘭

丹麥總理佛瑞德里克森（左）、歐盟理事會主席柯斯塔（中）、歐盟執行委員會主席范德賴恩（右）24日抵達烏克蘭基輔。（美聯社）

歐盟 執行委員會主席范德賴恩以及丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、冰島、拉脫維亞、挪威和瑞典等國領導人搭乘夜鋪火車於今天上午抵達基輔，在俄羅斯全面入侵4周年之際，齊聚當地展現對烏克蘭 的支持。

法新社報導，自2022年2月24日俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，烏國持續關閉空域，因此來訪官員唯一的選擇就是搭乘臥鋪火車，從歐盟成員國波蘭 啟程，蜿蜒穿過烏克蘭西部，全程約10小時。

多國領袖搭乘的專機首先降落在鄰近邊界的波蘭軍用機場，接著被重兵護送至波蘭的普瑟米斯（Przemysl）火車站。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）昨天登上的火車，已於俄烏戰爭期間多次接送各國重要人士前往基輔，向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表達堅定支持。

儘管這4年來前往基輔的旅行方式未變，今昔情景已大相逕庭。

范德賴恩2022年4月造訪基輔近郊的布查鎮（Bucha）時，她穿著防彈背心，身旁還有迷彩服士兵護衛。布查鎮先前曾遭俄軍占領1個月，烏克蘭收復後當地發現了數十具平民遺體。

不過范德賴恩今天走下火車時身穿黑色大衣，未見防彈裝備。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）前來迎接，並獻給她一小束由藍色與黃色花朵構成的花束，這是烏國國旗的顏色。

柯斯塔今天在旅程途中告訴記者：「戰爭現已移至烏克蘭另一側，這正證明俄羅斯並未達成其最初目標，即掌控烏國全境、推翻烏國政府並占領所有領土。」