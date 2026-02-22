俄擊落360架烏克蘭無人機 百餘航班延誤或取消

我的頻道

中新社莫斯科22日電
烏克蘭無人機大舉攻向俄羅斯，圖為莫斯科州薩普羅諾沃(Sapronovo)一棟大樓在烏克蘭發動的無人機攻擊中受損。(新華社)
烏克蘭無人機大舉攻向俄羅斯，圖為莫斯科州薩普羅諾沃(Sapronovo)一棟大樓在烏克蘭發動的無人機攻擊中受損。(新華社)

俄羅斯國防部22日表示，截至20時，俄軍防空系統當天已攔截並擊落360架烏克蘭無人機，其中有20餘架無人機飛往莫斯科。

俄國防部當天在社交媒體上發文稱，22日深夜至20時，俄軍防空系統在境內布良斯克州、卡盧加州、別爾哥羅德州、圖拉州、庫爾斯克州、斯摩棱斯克州、特維爾州和莫斯科州等多個地區上空攔截並擊落360架烏克蘭無人機，其中有20餘架無人機飛往莫斯科。

莫斯科市長索比亞寧當日22時許在社交媒體上發文表示，當天俄防空部隊已擊落25架飛往莫斯科的無人機，應急部門正在無人機殘骸墜落地點展開工作。

此外，俄國防部當日通報說，為報復烏方對俄民用基礎設施的襲擊，過去24小時內，俄軍使用地面和空中遠程精確武器以及無人機，對烏克蘭軍工聯合體和軍用能源基礎設施發動了大規模打擊。「打擊任務已完成，所有預定目標均被擊中」。

俄羅斯聯邦航空運輸署當天曾兩度宣佈對位於首都莫斯科的伏努科沃機場、多莫傑多沃機場、茹科夫斯基機場和謝列梅捷沃機場實施臨時航空管制，暫停航班起降。

另據俄羅斯媒體報導，臨時航空管制措施導致莫斯科四個機場超過100架次航班延誤或取消。其中，謝列梅捷沃機場有30架次起飛航班和35架次到達航班出現延誤，多莫傑多沃機場有20架次航班延誤，伏努科沃機場取消了10架次航班。由於莫斯科空域持續管制，下諾夫哥羅德國際機場作為備降機場接收的航班已增至24架次，薩馬拉機場和薩拉托夫機場分別接受5架次和4架次原定飛往莫斯科的航班。

無人機 國防部 烏克蘭

