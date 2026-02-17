健康堪慮？死亡？普亭「消失」10天 克宮發布近照闢謠

俄國官方16日發布普亭總統(右)當天在莫斯科與奧廖爾州州長安德烈·克雷奇科夫的見面照片。(歐新社)

俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)自5日發表演說以來，已逾10天未公開露面，引發外界揣測這位73歲領袖的健康狀況與動向。俄國 官方媒體近日仍播放普亭的畫面，但分析指出，這些畫面可能是預錄內容，實際情況未獲官方證實。

但俄國官方16日發布普亭總統當天在莫斯科與奧廖爾州州長安德烈·克雷奇科夫(Andrei Klychkov)的見面照片，似乎解除外界的質疑。

英國「鏡報」報導，普亭自5日發表演說後便未在公開場合現身；過去幾年，他也曾多次短暫「消失」於公眾視野，俄國總統府克里姆林宮通常未給出明確說明，導致陰謀論四起，包括健康堪慮、死亡、以替身出席活動等說法。

俄國獨立媒體也曾報導普亭的健康狀況欠佳，但始終未獲官方證實。

在德國舉行的慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)上，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)諷刺說道：「時日不多，上帝保佑，他的時間不多了。」

澤倫斯基笑著說，自己「比他(普亭)年輕」，逗得現場聽眾哄堂大笑。

多年來，普亭的健康狀況一再成為國際媒體關注的焦點；普亭曾被拍到手部顫抖、雙腿抽動、臉部浮腫，甚至在公開場合緊抓桌子邊緣。

去年11月，普亭的雙手「腫脹且發紅」，起皺的薄皮膚下爆出青筋，外界猜測這是靜脈發炎或其他疾病的病兆；英國國民保健署(NHS)資料指出，靜脈發炎是一種皮下靜脈發炎的反應，常見於年長者，也可能與癌症 或肥胖相關。

英國智庫皇家國際事務學院(Chatham House，漆咸樓)的俄羅斯與歐亞計畫資深顧問研究員吉爾斯(Keir Giles)告訴英國「每日快報」(Daily Express)說：「我們知道普亭的身體狀況並不好，長期觀察他的人都看得出他身體狀況的起伏。」

吉爾斯指出，普亭有時看起來「相當病態」，臉部浮腫，演說簡短僅數分鐘，與過去可連續發表4小時演說且狀態穩健的情況相差甚遠。

此外，外界謠傳普亭罹患癌症或帕金森氏症(Parkinson's disease)多年來未曾停歇，但克里姆林宮一再否認。