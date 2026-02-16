我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普推的平抑藥價平台 專家：較適合無保險或自費者

NBC女主播母親遭綁架 疑似找到嫌犯手套…今日5件事

俄烏戰場前線冰天雪地 無人機靠抹豬油防霜凍

中央社基輔16日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄軍15日在某未公開地點發射「鸞-10」偵察無人機執行任務。美聯社
俄軍15日在某未公開地點發射「鸞-10」偵察無人機執行任務。美聯社

俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭即將滿4年，在長達1200公里的兩軍交戰前線，氣溫已來到整場戰事最低點，讓俄烏雙方難以使用無人機。要讓高科技無人機飛行，有時還得靠抹豬油。

這個冬天，阿里（Ali）所屬的烏軍單位在前線零度以下的嚴寒氣溫中操作攔截無人機時，相機突然凍住，讓他們偵測並阻止俄軍攻擊的任務功敗垂成。

阿里告訴法新社，低溫「對我方無人機的影響完全是負面的」，「電池耗電更快，相機和電線會凍住，就是整個結冰」。

但俄烏兩軍如今都大量使用廉價無人機。

小型偵察無人機能觀察敵軍陣地，還能投擲手榴彈攻擊目標與士兵，即使地面上最細微的移動也能捕捉得到。有些無人機則能裝載爆裂物，用於衝撞車輛或建築物。

部分無人機與操控員之間則有極細的光纖線路連接兩者，以確保操作時的穩定性及不受電子干擾。

像阿里所屬部隊使用的攔截無人機，主要用於防禦，攔阻來襲無人機。但是當前線氣溫來到攝氏零下20度時，無論是設備還是操作人員都會凍僵。

在南部前線附近，第18旅的操作人員正準備發射攔截無人機。這款輕巧的保麗龍無人機看起來就像玩具飛機。

第18旅一名班長納札利（Nazariy）說：「結霜、低雲、濃霧，在這類天氣下，無人機很難飛行，可能會短路，或在空中壞掉。」

有時候，為了讓高科技無人機飛得動，還得靠一些傳統解決方法。

Fire Point是做出烏克蘭第一批長程無人機的公司，公司首席設計師施蒂利爾曼（Denys Shtilierman）表示，抹油能為無人機多加一層防霜保護。

他在公司工廠告訴法新社：「我們抹點豬油，它就升空了。我大笑，但事情就是這樣。」

世報陪您半世紀

無人機 烏克蘭 俄羅斯

上一則

金正恩主持新社區落成 供陣亡軍人遺族安居

延伸閱讀

俄烏戰滿4年前夕…澤倫斯基：烏10天內獲能源軍事新援助

俄烏戰滿4年前夕…澤倫斯基：烏10天內獲能源軍事新援助
墨西哥毒梟無人機闖入 德州艾爾帕索關領空10天又取消

墨西哥毒梟無人機闖入 德州艾爾帕索關領空10天又取消
德州艾爾帕索機場空域關閉又突解除 稱墨毒梟無人機侵入

德州艾爾帕索機場空域關閉又突解除 稱墨毒梟無人機侵入
白宮：墨販毒集團無人機闖美領空 德州空域關閉令解除

白宮：墨販毒集團無人機闖美領空 德州空域關閉令解除

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45

超人氣

更多 >
華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案

華人沉睡 屋遭洗劫2小時 警：曬生活恐釀高額竊案
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦