烏克蘭重大貪腐案 前能源部長遭列洗錢調查嫌疑人

中央社基輔16日綜合外電報導
烏克蘭調查人員今天表示，已將前能源部長加盧申科（German Galushchenko，圖）列入一樁令人矚目洗錢調查案的嫌疑人。路透
烏克蘭調查人員今天表示，已將前能源部長加盧申科（German Galushchenko）列入一樁令人矚目洗錢調查案的嫌疑人。

外媒披露，烏克蘭去年11月爆發「1億美元能源部貪腐醜聞」，引發政壇震盪。烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）當時表示，前能源部長、司法部長加盧申科和能源部長格林丘克（Svitlana Grinchuk）已請辭，並向國會遞交免職申請。她指出，內閣也向國安會提案，建議對2名涉案人士實施個人制裁。

法新社報導，加盧申科昨天試圖離開烏克蘭時遭執法單位羈押。

烏克蘭反貪腐機關國家肅貪局（NABU）發表聲明說，「前能源部長（2021至2025年）因涉嫌洗錢和參與犯罪組織遭揭發」。

聲明未指名道姓提及加盧申科，但他在2021年至2025年間擔任烏克蘭能源部長。根據烏克蘭刑法，這些指控最高可處15年有期徒刑。

加盧申科去年11月遭控涉入一件對興建能源基礎設施承包商收取回扣、金額達1億美元的案件。

調查人員指出，他們在與加盧申科家族有關聯的銀行帳戶中發現約1200萬美元。

歐洲聯盟（EU）正敦促烏克蘭大刀闊斧肅貪，並視此為基輔申請加入歐盟的必要條件之一。

