澤倫斯基開條件願簽停戰協議 魯比歐轉達川普1句話

烏克蘭總統澤倫斯基14日出席慕尼黑安全會議。(歐新社)

衛報報導，美國、俄羅斯與烏克蘭 預計17日起在日內瓦舉行三方會談前，烏克蘭總統澤倫斯基 14日在慕尼黑安全會議表示，烏方需要美國提供至少20年、具法律效力且內容明確的安全保證，「才能有尊嚴地簽署和平協議」。

美方也在會後釋出訊號。美國國務卿魯比歐 14日在慕尼黑安全會議會晤澤倫斯基後，在社群平台X發文表示，他已向澤倫斯基轉達川普對俄烏戰的立場，「希望找到一勞永逸的解方，徹底停止傷亡」。

澤倫斯基同時披露，美國目前僅提出15年的安全保證，但烏方希望至少20年，且必須是「在法律上滴水不漏」的協議，並清楚列出一旦和平協議生效，美方將如何協助一支預計部署進入烏克蘭的歐洲維和部隊。

針對美方要求烏克蘭在5月15日前舉行選舉的壓力，澤倫斯基強調，選舉只能在宣布停火2個月後才能進行，以確保選民安全。他也指出，美方曾告知他，若烏克蘭撤出頓巴斯（Donbas），和平就能更快到來；但他堅稱這不可能，因當地仍有烏克蘭人居住。

澤倫斯基也說，他14日稍早已與魯比歐、白宮特使威科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner）對話，並期盼日內瓦三方會談能「真正有成效」。

此外，澤倫斯基呼籲歐盟應給出烏克蘭明確的入盟時間表；部分歐盟官員曾提出，最快可能在2027年。

衛報報導指出，歐洲近期對美國在對烏安全保證上的表態遲疑感到挫折。歐方認為，華府至今仍未清楚交代：若達成和平協議，願向烏克蘭提供哪些具體安全承諾；且相關保障應在簽署協議前先行明確，這被視為美歐關係裂痕中最難癒合的核心癥結。

在此背景下，魯比歐在慕尼黑安全會議演說中釋出願與歐洲以夥伴關係合作的訊號，歐洲領袖也因渴望看到關係回暖而予以肯定；但魯比歐同時強調合作有前提，稱若歐洲在氣候、移民與關稅等議題未滿足華府提出的川普式條件，美國將選擇單獨行動。