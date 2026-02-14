澤倫斯基：烏俄和平協議須明定加入歐盟日期 否則拒簽

我的頻道

編譯中心／綜合13日電
在烏克蘭基輔，哈薩克族居民13日正在為居民分發餐盒。先前俄羅斯飛彈和無人機襲擊了烏克蘭的關鍵民用基礎設施，導致許多公寓大樓斷電、斷暖、斷水。（路透）
在烏克蘭基輔，哈薩克族居民13日正在為居民分發餐盒。先前俄羅斯飛彈和無人機襲擊了烏克蘭的關鍵民用基礎設施，導致許多公寓大樓斷電、斷暖、斷水。（路透）

在美國斡旋下，俄烏和談持續推進。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)11日表示，歐盟必須訂定烏克蘭正式加入歐盟的「具體日期」。澤倫斯基表示，如果和平協議未明定烏克蘭加入歐盟的具體日期，他將不會與美國、俄羅斯和歐洲簽署和平協議。

基輔獨立報(The Kyiv Independent)報導，澤倫斯基表示，他說：「這關乎安全保證，關乎烏克蘭的安全保障。這些是具體的細節，有具體的日期。若是我今天在20點計畫、結束戰爭的計畫上簽字，等於是向烏克蘭人民保證我國加入歐盟會有具體的日期。」

歐洲聯盟執行委員會發言人10日曾告訴基輔獨立報，歐盟將烏克蘭爭取入會視為和平進程持續發展的一部分，但未揣測可能的入會日期。

政治新聞機構Politico報導，歐盟正擬訂計畫，讓烏克蘭最快於2027年加入歐盟，但不會擁有完整會員國權利。

澤倫斯基被媒體問到此事時說：「烏克蘭將全力以赴，確保2027年前在技術上做好入會準備。我們至少會完成主要步驟。其次，我希望有具體的日期。我確信如果協議中沒有日期，俄羅斯將竭盡所能阻撓進程。」

匈牙利總理奧班(Viktor Orban)對烏克蘭可能加速入盟表達疑慮。Politico報導一出後，奧班稱允許烏克蘭在2027年前加入歐盟的計畫形同「對匈牙利公開宣戰」。 他堅稱烏克蘭不應成為歐盟會員國。

德國是歐盟最大經濟體，支持烏克蘭入會。不過德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)先前也表示，2027年入會「不可能」。

另外，烏俄戰事將滿4年，烏克蘭與俄羅斯13日均證實，將於17日至18日在日內瓦舉行第3輪三方會談，盼為延宕近4年的戰事尋求解方。

烏俄雙方上月在美國介入下首度舉行三方會面，上輪會談促成交換314名戰俘。儘管基輔方面多次形容會談具建設性，但兩輪談判均未在領土主權等核心議題上縮小歧見。

烏克蘭首席談判代表、國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫透過社群媒體表示，烏方代表團將聚焦軍事、政治及安全等議題，成員與前次會談大致相同，包括總統府幕僚長布達諾夫(Kyrylo Budanov)與格納托夫中將(Andriy Gnatov)等人，相關準備工作已展開。

根據烏媒UNN報導，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)13日也確認會談消息。俄方代表團將由去年在伊斯坦堡會談時擔任團長的俄羅斯前文化部長梅丁思基(Vladimir Medinsky)率領。俄方在前兩輪於阿布達比舉行的會談中，皆由高層軍方官員領軍。

俄羅斯總統普亭（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（美聯社）
俄羅斯總統普亭（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（美聯社）

烏克蘭 歐盟 澤倫斯基

