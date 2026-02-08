澤倫斯基：美俄正準備達成規模12兆美元的經濟交易

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　
俄烏可能於本周在佛州密阿密舉行停火會談，美方主辦。圖為烏克蘭總統澤倫斯基去年2月到訪白宮，與川普總統會談。(美聯社)
俄烏可能於本周在佛州密阿密舉行停火會談，美方主辦。圖為烏克蘭總統澤倫斯基去年2月到訪白宮，與川普總統會談。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)6日表示，俄羅斯與美國正在洽談一項規模達12兆美元的雙邊經濟協議，其中若干內容會影響到烏克蘭的國家主權與安全。

澤倫斯基表示根據情報單位提供的文件顯示，美俄雙方正在協商一項經濟合作協議的架構。他稱該協議為「德米特里耶夫方案」(Dmitriev Package)。德米特里耶夫是俄羅斯主權財富基金的經理人，也是俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的親信與談判特使。

川普總統之前曾暗示擬減輕對俄羅斯的制裁與重新建立經濟合作關係，來換取普亭同意停止與烏克蘭的戰爭。但是普亭堅持無論如何俄羅斯都要實現在烏克蘭的目標。

澤倫斯基指出，德米特里耶夫擬定了有28項重點的和平計畫，並且交給川普總統的特使威科夫(Steve Witkoff)與川普女婿庫許納(Jared Kushner)進行協商。此一和平計畫包含逐步撤消對俄羅斯的制裁，美國與俄羅斯、烏克蘭建立長期經濟發展計畫。

澤倫斯基表示，「我們並不清楚他們之間所有的雙邊經濟與商業協議內容，但是我們獲得一些相關的情報。」他指出，「根據多個來自媒體與不同地方的消息來源，協議中的某些部分會牽涉到烏克蘭，例如我們的主權與安全。」

澤倫斯基強碉，「對於我們沒有參與，任何可能涉及我們的協議，我們都不會支持。」

鳥烏停火談判目前陷入僵局，主因之一是在由誰來控制烏克蘭東部的頓內次克(Donetsk)。美國是建議在該地區設立自由經濟區，俄羅斯則是要求烏克蘭投降並交出頓內茨克。

澤倫斯基表示，白宮方面已提出停火期限，建議俄烏雙方在6月底之前達成停火。他表示預期美國在此一期限前會對各方施加壓力。

澤倫斯基表示，美國朝野目前最關切的是今年稍晚的國會期中選舉，所以美方會盡其能確保戰爭在那之前結束。

美俄烏三方近幾周來在阿布達比兩次會面，商討停火的可行性，但是沒有任何突破性的進展。澤倫斯基表示，美國已提議美俄烏三方在美國舉行會議，為期一周，地點可能是邁阿密。烏克蘭已同意此一提議。

