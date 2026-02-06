我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「蛋白質優先」？膳食纖維正成飲食新熱點

比特幣崩落7萬、摔向6萬美元 一舉粉碎8大迷思

烏克蘭：俄軍星鏈終端機遭停用 攻勢嚴重受挫

中央社基輔5日綜合外電報導
烏克蘭5日表示，俄羅斯部隊在境內所使用的星鏈網路終端機已遭停用。圖為一座星鏈衛星網路系統正在架設中。路透
烏克蘭5日表示，俄羅斯部隊在境內所使用的星鏈網路終端機已遭停用。圖為一座星鏈衛星網路系統正在架設中。路透

烏克蘭5日表示，俄羅斯部隊在境內所使用的星鏈網路終端機已遭停用。官員表示，這是與太空探索科技公司合作，阻止俄方未經授權使用的成果，對莫斯科造成重大的戰場挫敗。

路透報導，烏克蘭方面指出，俄軍在2022年入侵後，未經授權使用數以千計的星鏈（Starlink）網路進行安全加密通訊。

當局上周表示，正與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）合作，封鎖俄方用於攻擊型無人機的星鏈終端機，並試圖彙整己方「白名單」，以利關閉俄方終端機。

名為Two Majors的俄羅斯軍事部落格指出，俄方的星鏈終端機自4日晚間開始出現重大故障。路透無法核實系統中斷的實際規模，但3名烏克蘭消息人士指出，影響似乎相當明顯。

烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在社群平台Telegram寫道，「列入『白名單』的星鏈仍在運作，俄羅斯的終端機則被封鎖」，白名單仍在更新中。

太空探索科技公司未立即回應置評請求。馬斯克先前表示，SpaceX阻止俄羅斯未經授權使用星鏈的措施，似已奏效。

烏克蘭軍方消息人士表示，俄羅斯使用的星鏈終端機已經停擺，相關部隊正嘗試改用俄製、以衛星為基礎的RS-30M終端機。

這名消息人士說：「要全面評估影響仍需時間，但我確信，攻擊準確度和命中次數正在下降。」

烏克蘭國防部長顧問貝斯克列斯特諾夫（Serhiy Beskrestnov）形容，這對俄軍而言是一場災難。

他在Telegram寫道：「（俄軍）所有指揮體系已經瓦解，許多地區的攻擊行動都被迫停止。」

烏軍消息人士表示，俄軍正面臨嚴重的通訊問題，幾乎所有透過星鏈的連繫都已中斷。

若此情況屬實，這將是上個月就任的費多羅夫顯著成就。他在2022年擔任數位部長期間，說服馬斯克在俄羅斯入侵後開啟烏克蘭星鏈服務，並提供終端機設備。

烏克蘭軍方目前使用數以萬計的星鏈網路進行戰場通訊，並用以操控部分攻擊型無人機。

烏克蘭 俄羅斯 太空

上一則

俄羅斯入侵兵推 美國缺席 北約慘輸1.5萬俄軍

下一則

高市早苗推崇佘契爾夫人 日版鐵娘子作風可望助攻大選

延伸閱讀

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多

專家：地球黃金只是冰山一角 馬斯克可能在宇宙找到更多
特斯拉推出全輪驅動Model Y 售價不到4.2萬

特斯拉推出全輪驅動Model Y 售價不到4.2萬
馬斯克SpaceX奇襲 喊推出「星鏈手機」

馬斯克SpaceX奇襲 喊推出「星鏈手機」
星鏈要做手機？網友轉發路透報導 馬斯克否認回嗆「謊話連篇」

星鏈要做手機？網友轉發路透報導 馬斯克否認回嗆「謊話連篇」

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
駕車時的七大壞習慣 你也有只是沒察覺

駕車時的七大壞習慣 你也有只是沒察覺
1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要
好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心

好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心
涉15億美元非法毒品交易 華人大毒梟終被捕

涉15億美元非法毒品交易 華人大毒梟終被捕