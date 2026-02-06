俄高階將領遭槍擊送醫 曾負責瓦格納兵變談判 嫌犯仍逃逸中

俄羅斯中將阿列克謝耶夫2023年6月在不知名地點參與俄國國防部和參與俄烏戰爭志願軍指揮官的簽約儀式，並發表談話。（路透）

路透報導，俄羅斯官員表示，俄軍總參謀部總局副局長阿列克謝耶夫（Vladimir Alexeyev）中將在首都莫斯科遭槍擊，已送醫接受治療。莫斯科檢察官辦公室表示，阿列克謝耶夫是在莫斯科西北部一棟住宅大樓，被一個身分不明的襲擊者開了數槍，襲擊者已逃逸。

傭兵組織瓦格納首領普里格津2023年6月短暫兵變時，阿列克謝耶夫是被派去與他談判的高階官員之一。澳洲 廣播公司新聞網（ABC News）報導，在俄羅斯支持敘利亞阿塞德政權期間，阿列克謝耶夫領導情資行動。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）指出，自烏克蘭 戰爭爆發以來，多名俄國 軍官遭暗殺，俄方將這些攻擊歸咎於烏方。在某些案件，烏克蘭軍方曾聲稱為此負責。

上一名遇害的俄國軍官是俄軍總參謀部作戰訓練部門的主管薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）中將。他去年12月22日死於汽車下方設置的爆炸裝置引爆。俄國的調查委員會說，調查中的見解之一是烏克蘭情報單位涉入此案。當時烏克蘭暫未對此置評。