頓巴斯成和談焦點 民調52%烏人反對割地、多數支持持續抗俄

編譯中心／綜合3日電
烏克蘭軍隊在烏克蘭一處未公開地點，測試無人地面車(UGV)。(歐新社)
烏克蘭軍隊在烏克蘭一處未公開地點，測試無人地面車(UGV)。(歐新社)

俄烏和談中最具爭議的條款之一為是否割讓烏東頓巴斯地區，雙方至今歧見仍深。烏克蘭最新民調顯示，逾半數民眾不接受撤出頓巴斯以換取西方安全保障，另有約4成人認為戰事不會於今年結束。

中央社報導，基輔社會學國際研究所(Kyiv International Institute of Sociology，KIIS)於1月23日至29日以電話訪問1003名烏克蘭民眾，調查其對割讓頓巴斯(Donbas)及俄烏戰事前景的看法。

調查結果顯示，對於烏軍撤離整個頓巴斯地區，包括目前仍由烏軍控制的土地並交由俄羅斯，以換取美國與歐洲提供安全保障，有52%受訪者認為「完全不可接受」，31%表示「雖然困難但可接受」，9%則認為「可輕易接受」。目前俄羅斯已控制盧甘斯克(Luhansk)全州及頓內茨克(Donetsk)州大部分地區。

俄烏雙方預計在美國參與下，於4日展開第2輪會談，討論如何終戰。不過，調查顯示，僅20%受訪者認為戰事可於今年上半年結束，18%認為將於下半年終戰，另有43%認為戰事將延續至2027年以後。

此外，有65%受訪者表示仍可忍受戰事持續，比例與過去11個月相近。對於無法忍受者，29%指出主因為戰事造成生靈塗炭，憂慮親友安全與健康；17%擔心房屋及建築毀損；另有17%關注經濟衝擊，如就業與通膨問題，也有人提及心理壓力與貪腐等疑慮。

KIIS執行董事赫魯雪茨斯基(Anton Hrushetskyi)表示，儘管俄羅斯近日加強攻擊烏克蘭能源設施，使民生處境更加艱困，調查結果顯示社會氛圍並未因此動搖，多數民眾仍支持持續抵抗，未見支持「無條件和談」的趨勢。

他指出，戰事初期烏克蘭已向國際社會證明能抵禦俄羅斯這支強大軍隊，去年也顯示即使在美國未全面支持下仍可持續作戰。今年雖面臨嚴冬考驗，烏克蘭社會仍展現韌性與相對樂觀態度。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)日前表示，頓巴斯領土議題是目前美烏之間最後一項尚待解決的問題。俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)則多次重申，要求烏克蘭放棄整個頓巴斯地區，否則俄方將以武力奪取。

澤倫斯基上月與英國、法國領袖簽署聲明，雙方表達有意在停火後派遣部隊進駐烏克蘭，並參與由美國主導的停火監控與驗證機制，作為安全與軍事保障的一環。

烏克蘭國民警衛隊(NGU)下屬的一支專門負責無人系統的特種部隊，軍人3日正在將舊...
烏克蘭國民警衛隊(NGU)下屬的一支專門負責無人系統的特種部隊，軍人3日正在將舊彈藥重新用於現代武器。(歐新社)

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

全球首款量產人形機器人 Pepperr獲金氏世界紀錄認證

北約祕書長訪基輔空襲警報大作 批俄未認真尋求和平

