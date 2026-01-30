俄首次以星鏈操控長程無人機 義贈工業鍋爐、發電機援烏

基輔當局29日表示，已自俄羅斯收到1000具遺體，莫斯科稱這些遺體屬於在與俄軍作戰中陣亡的烏克蘭士兵。圖為烏克蘭機構「戰俘處遇協調總部」在某未公開地點出席陣亡士兵遺體遣返儀式。(歐新社)

烏克蘭 國防部長費多羅夫證實，俄羅斯 正使用星鏈衛星網路服務操控無人機 對烏克蘭發動攻擊，強調烏方須盡快因應。稍早其顧問指出，俄軍已首次利用星鏈搭配「見證者」無人機，執行長程攻擊任務。另外，由於烏克蘭基礎設施遭攻擊，大量民眾在嚴冬無暖氣使用，義大利28日援贈烏克蘭78台工業鍋爐。

中央社引述烏克蘭國際傳真社報導，新任國防部長費多羅夫(Mykhailo Fedorov)27日表示，面對俄羅斯運用星鏈(Starlink)結合無人機的攻擊方式，烏克蘭必須加快應變速度，提前預測可能發展，並回應潛在威脅，以避免對民眾與軍隊構成風險。

「烏克蘭真理報」報導，無線電軍事專家貝斯克列斯特諾夫(Serhii Beskrestnov)指出，俄軍1月24日在烏克蘭中部克羅皮夫尼茨基(Kropyvnytskyi)地區以「見證者」(Shahed)無人機攻擊直升機。

根據影像分析，該無人機在人工指示下可自動搜尋目標，現場並未偵測到其他無人機組成無線網路，因此研判這是首起利用星鏈操控「見證者」無人機的案例。

貝斯克列斯特諾夫表示，他事前曾提出警告，但未受到足夠重視。他指出，在人工控制下，「見證者」無人機幾乎可貼近地面飛行，降低遭雷達偵測的機率。貝斯克列斯特諾夫現為費多羅夫的科技事務顧問，正與團隊積極研擬因應方案。

華府智庫「戰爭研究所」(ISW)1月26日發布報告指出，早在去年9月即發現俄方已為「見證者」無人機配置星鏈裝置。資料顯示，BM-35偵察無人機的有效航程約500公里，若自俄羅斯或遭占領的烏克蘭領土發射，涵蓋範圍可及烏克蘭大部分地區，並延伸至整個摩爾多瓦，以及波蘭、羅馬尼亞與立陶宛部分地區。

「戰爭研究所」指出，面對俄羅斯帶來的中程無人機威脅，烏克蘭現行電子作戰手段仍不足以全面保護基礎設施，亟需加強地對空防空系統，以有效攔截無人機。

中央社引述法新社報導，基輔當局29日表示，已自俄羅斯收到1000具遺體，莫斯科稱這些遺體屬於在與俄軍作戰中陣亡的烏克蘭士兵，俄方也收回38具俄羅斯陣亡士兵遺體。交換戰俘與陣亡士兵遺體，是俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，基輔與莫斯科間少數仍維持的合作事項之一。

另外，俄羅斯近日猛攻烏克蘭基礎設施，造成基輔數百棟建築、大量烏克蘭民眾在嚴冬無暖氣使用。義大利28日援贈烏克蘭78台工業鍋爐，未來幾週將再運送300台工業鍋爐，並提供中大型發電機給醫院等重要場所使用。

義國總理府表示，這些鍋爐將用於協助城市受損的供暖網絡，幫助維護醫院、重要公共服務設施。此項人道援助的供熱能力，可滿足約9萬戶家庭用量，或供應一個約25萬居民的城市中樞運作。