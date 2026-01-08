我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

澤倫斯基：比照馬杜洛 美也該拉下車臣領導人

編譯中心／綜合7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
車臣領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）。（路透）
車臣領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7日表示，美國應該比照對付委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的作法，對俄羅斯施壓，將車臣領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）拉下台。

澤倫斯基告訴媒體說，美國對馬杜洛的行動，顯示華府確實有能力可以影響莫斯科，若他們有心的話。

他認為，如果推翻卡狄羅夫，將會讓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）對烏克蘭的行動「三思而後行」。

美國特種部隊逮捕馬杜洛和他的妻子的行動令華府盟友大感錯愕，也引來馬杜洛盟友俄羅斯的強烈譴責。

卡狄羅夫自2007年起領導俄羅斯控制下的自治共和國車臣（Chechnya），他大力支持普亭，已派出數千名士兵往烏克蘭作戰；車臣人口以穆斯林為主。

澤倫斯基談到美國時說：「他們須向俄羅斯施壓。他們有辦法，也知道怎麼做。當他們真的下定決心時，也總是找得到方法。」

「就像馬杜洛的例子，他們發動了一次行動…結果人盡皆知，全世界都看到了。他們行動迅速，那他們也可以對...那人叫什麼來著？哦，卡狄羅夫，他們也可對卡狄羅夫搞一些動作。」

美軍逮捕馬杜洛幾小時後，澤倫斯基還曾開玩笑地說，普亭也該成為美國的下一個目標。

另外，英國首相施凱爾（Keir Starmer）7日表示，若俄羅斯與烏克蘭停火後擬派遣英軍赴烏克蘭，相關計畫將提交國會審議表決。

烏克蘭的歐洲盟國6日舉行會議，英國與法國在會中簽署意向聲明，計畫在俄烏達成停火後，連同歐洲其他部隊一同派兵進駐烏克蘭境內。

施凱爾7日在國會下議院每周質詢時間說：「若要根據所簽聲明派遣部隊，我會把此事提交下議院進行表決。」

施凱爾也告訴議員，派遣人數將「依我軍計畫來做決定」，且同樣會在停火後送交國會審議。

捷克總理巴比斯則表示，針對烏克蘭的彈藥倡議將持續進行，捷克將繼續擔任協調角色，但不會使用國家資金。巴比斯還指出，因捷克缺乏兵力，不會向烏克蘭派兵，但將持續協助訓練烏克蘭士兵。

烏克蘭 馬杜洛 俄羅斯

上一則

美國安部Po美式骨董車停海灘圖 日插畫家控未經授權

下一則

不只盛產石油 委内瑞拉選美排名僅次美 極端手段訓練

延伸閱讀

馬杜洛被捕 費城委內瑞拉移民憂喜參半

馬杜洛被捕 費城委內瑞拉移民憂喜參半
川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光
委內瑞拉首度公布：美軍突襲抓馬杜洛釀100死

委內瑞拉首度公布：美軍突襲抓馬杜洛釀100死
馬杜洛世紀審判爭議點

馬杜洛世紀審判爭議點

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
中方6日宣布禁止對日本出口「兩用物項」，其中包含稀土。(路透)

中禁稀土輸日影響大 日外務省深夜抗議

2026-01-06 20:06
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包