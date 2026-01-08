澤倫斯基：比照馬杜洛 美也該拉下車臣領導人

車臣領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）。（路透）

烏克蘭 總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）7日表示，美國應該比照對付委內瑞拉總統馬杜洛 （Nicolas Maduro）的作法，對俄羅斯 施壓，將車臣領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）拉下台。

澤倫斯基告訴媒體說，美國對馬杜洛的行動，顯示華府確實有能力可以影響莫斯科，若他們有心的話。

他認為，如果推翻卡狄羅夫，將會讓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）對烏克蘭的行動「三思而後行」。

美國特種部隊逮捕馬杜洛和他的妻子的行動令華府盟友大感錯愕，也引來馬杜洛盟友俄羅斯的強烈譴責。

卡狄羅夫自2007年起領導俄羅斯控制下的自治共和國車臣（Chechnya），他大力支持普亭，已派出數千名士兵往烏克蘭作戰；車臣人口以穆斯林為主。

澤倫斯基談到美國時說：「他們須向俄羅斯施壓。他們有辦法，也知道怎麼做。當他們真的下定決心時，也總是找得到方法。」

「就像馬杜洛的例子，他們發動了一次行動…結果人盡皆知，全世界都看到了。他們行動迅速，那他們也可以對...那人叫什麼來著？哦，卡狄羅夫，他們也可對卡狄羅夫搞一些動作。」

美軍逮捕馬杜洛幾小時後，澤倫斯基還曾開玩笑地說，普亭也該成為美國的下一個目標。

另外，英國首相施凱爾（Keir Starmer）7日表示，若俄羅斯與烏克蘭停火後擬派遣英軍赴烏克蘭，相關計畫將提交國會審議表決。

烏克蘭的歐洲盟國6日舉行會議，英國與法國在會中簽署意向聲明，計畫在俄烏達成停火後，連同歐洲其他部隊一同派兵進駐烏克蘭境內。

施凱爾7日在國會下議院每周質詢時間說：「若要根據所簽聲明派遣部隊，我會把此事提交下議院進行表決。」

施凱爾也告訴議員，派遣人數將「依我軍計畫來做決定」，且同樣會在停火後送交國會審議。

捷克總理巴比斯則表示，針對烏克蘭的彈藥倡議將持續進行，捷克將繼續擔任協調角色，但不會使用國家資金。巴比斯還指出，因捷克缺乏兵力，不會向烏克蘭派兵，但將持續協助訓練烏克蘭士兵。