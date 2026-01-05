俄控烏無人機攻擊普亭官邸 川普不認為烏克蘭發動攻擊

我的頻道

中央社美國空軍一號專機5日綜合外電報導
川普4日在總統專機空軍一號（Air Force One）上回答記者提問。路透
美國總統川普（Donald Trump）表示，不相信俄羅斯總統普亭官邸遭烏克蘭無人機攻擊的消息，克里姆林宮則宣稱該事件屬實。

法新社報導，川普昨天在總統專機空軍一號（Air Force One）上回答記者提問時指出：「我不相信那場攻擊發生過。」

川普表示，普亭（Vladimir Putin）官邸附近確實有「某些事情」發生，但美國官員看過證據後，並不認為官邸被烏克蘭當成攻擊目標。

俄羅斯國防部去年12月31日公布一段擊落無人機的影片，聲稱該無人機是烏克蘭發射的，目標為普亭位於諾夫哥羅地區（Novgorod）的官邸，並表示該棟建築未受損，普亭當時也不在現場。

俄羅斯這項指控的時間點，出現在外交努力加快，希望促成近4年俄烏戰爭達成和平協議的緊要關頭。

俄羅斯官員指責烏克蘭在外交談判上缺乏誠意，基輔當局及其西方盟國則否認無人機攻擊普亭官邸的事件。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評俄羅斯以一連串致命空襲，將戰爭「帶進新的一年」。烏克蘭今天清晨全境發布空襲警報，基輔地區遭襲擊，當局通報至少造成2人死亡。

歐洲領袖明天將在法國召開會議，進一步討論由美國支持、旨在結束二戰以來歐洲最致命戰爭的計畫。澤倫斯基表示，該計畫已「完成9成」。

