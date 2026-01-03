IOC：即使烏戰結束 俄運動員不能代表國家參加米蘭冬奧

米蘭冬奧將於2月6日起舉行，國際奧會說即使烏戰結束，俄羅斯運動員也不能代表國家參加。(路透)

國際奧林匹克委員會(International Olympic Committee，IOC)主席柯芬特里(Kirsty Coventry)接受義大利 媒體採訪時表示，即使俄羅斯與烏克蘭達成和平協議，俄國運動員也將無法代表國家，參與2月在義大利米蘭與科爾蒂納舉行的2026年冬季奧運 會(Milano Cortina Winter Olympics)。

柯芬特里2日在義大利報紙「晚郵報」(Corriere della Sera)的採訪中表示，目前任何決定都不會改變國際奧委會的決定，俄羅斯運動員仍然只能以個人身份，代表自己參加2月的冬奧會。

根據IOC在2025年12月30日發表的聲明：「奧委會執行委員會(IOC Executive Board)在2023年針對持有俄羅斯護照運動員，組隊參賽的建議仍有效。該建議的依據是基於『個別中立運動員無法被視為一支隊伍』的定義。我們注意到，國際冰上曲棍球總會(IIHF)已經確認將會遵守此建議。」

IOC在俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭後，隨即宣布禁止俄羅斯和白俄羅斯 參賽，並隨後在同年9月裁定，俄羅斯和白俄羅斯的運動員，也只能以個人身分參加米蘭-科爾蒂納冬奧會，不得使用國旗或演奏國歌。

IOC首位女主席柯芬特里同時還指出，像義大利這次，在多個城市中舉辦奧運的情況，將會成為「新常態」，而米蘭-科爾蒂納冬奧會將會為未來舉辦國提供有助益的借鏡。

針對柯芬特里的宣布，IOC目前尚未回覆路透的置評請求。

米蘭-科爾蒂納冬奧會將於2月6日至22日舉行，是義大利自1956年科爾蒂納冬奧會以來，再次主辦這場全球盛會，以「冰雪共聚，傳承永續」(Snow, Unity, Legacy)為主題，促進世界各國因冰雪運動而連結，並推動永續發展的奧運精神；本屆冬奧預計將會涵蓋阿爾卑斯式滑雪、冬季兩項、雪車、空架雪橇、雪橇、冰石壺、冰球、花式滑冰、短道競速滑冰、競速滑冰、越野滑雪、自由式滑雪、北歐混合式滑雪、跳台滑雪、單板滑雪與滑雪登山等16項運動、共116項獎牌賽事。