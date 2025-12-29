俄猛攻能源設施 烏克蘭民眾缺電、沒水、沒暖氣 靠硬撐過冬

俄軍火箭無人機空襲，基輔民眾29日晚躲在地鐵站內避難。(美聯社)

俄羅斯近來密集空襲烏克蘭 發電廠、變電所與輸電網等能源設施，讓烏克蘭供電系統瀕臨崩潰，全國常態限電，基輔每日停電16小時，港市敖德薩本月斷電九天。住在大樓高層的人因此停水、沒有暖氣也不能用電梯，無法煮飯，冰箱因經常斷電故障。

10月以來，俄國 無人機和飛彈攻擊鎖定烏國能源基礎設施。烏國目前大部分電力來自西部，而這些空襲破壞從西部送電到東部的輸電系統。一名匿名的資深歐洲外交官說：「即使我們還沒走到那一步，也非常接近『烏國東部全面停電』。」

華盛頓郵報報導，在烏克蘭首都基輔，每天停電時間長達16小時，商家基本上仰賴發電機營運。烏克蘭總統澤倫斯基提議能源停火，即俄國停止攻擊烏國能源基礎設施，交換烏國停止攻擊俄國石油及天然氣 基礎設施。然而，俄國拒絕。克里姆林宮發言人佩斯科夫說，俄國致力於「達成和平，而非停火」。

儘管停電長達數小時、街道一片黑暗及柴油發電機發出轟鳴聲，在戰時的基輔已司空見慣，但今年冬季的襲擊似乎更頻繁且更具針對性。 俄軍空襲造成烏克蘭供電設施受損，圖為基輔民眾12月16日走在停電的街頭。(路透)

烏克蘭能源部副部長科利斯尼克表示，俄國無人機和飛彈鎖定發電廠、電網和天然氣基礎設施，頻繁空襲也影響搶修。他表示，12月稍早，工人成功將基輔每天停電時間縮短至兩個半小時。但俄軍12月5日徹夜空襲再度重創電網，讓基輔電力供應大幅下降。烏國現在全國都在限電，一個熟知情況的人士說，「我們現在距離基輔全面停電僅一步之遙」。

19歲的基輔居民卡羅琳娜・馬丘拉快要無法忍受停電了。她說，只要電梯停擺，她就得爬15層樓回家，「這對心理造成很大傷害，你只能苦笑免得哭出來。我們的冰箱因為經常停電又復電壞掉了。就算沒壞，一旦長時間停電，所有食物都會壞。你什麼都不能買。」她說：「我不想離開這個國家。但今年，烏克蘭人真的是在硬撐。」

近來俄軍空襲重點轉向黑海港市敖德薩。這個月當地至少斷電九天，本月初曾連續停電四天，沒有暖氣、沒有自來水也沒天然氣。當地居民只能到政府救援中心為手機充電，在戶外用臨時爐具做飯。他們把裝著食材的塑膠袋放在窗台上保冷，有些人在院子裡架設大型發電機讓鄰居取電。 烏克蘭國家電力輸配系統營運商Ukrenergo位於烏國中部一座高壓變電所電線，11月10日因遭俄軍空襲受損。(路透)

紐約時報報導，64歲的敖德薩居民雷巴克住在七樓，她行動不便，連續四天沒水沒電沒暖氣期間，只能靠一名社工扛著瓶裝水爬上七樓送到她家。雷巴克穿著兩雙襪子、兩條保暖褲、一件毛衣和一件厚浴袍，鑽進兩條毯子裡禦寒。

她說，「沒有人受得了，我的神經系統完全崩潰了。就在昨晚，停電、爆炸、空襲警報響起，我的門窗在震動，而我只能躺在那裡，無處可去」。

她過去一直以為，老了以後三個兒子和一個女兒總有人能照顧她。但三個兒子都在前線作戰，去年女兒也因壓力過大逃離烏克蘭。

過去幾天，有時空襲警報會持續長達十小時。雷巴克說，「我現在只想要一點點和平」。