澤倫斯基公布美烏和平計畫 納烏訴求但領土爭議仍棘手

中央社基輔24日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基公布了由美國主導的最新俄烏和平計畫草案，烏方成功讓部分自身訴求納入新版內容，但東部爭議領土的控制權以及俄羅斯是否會接受這些條款，仍懸而未決。

法新社報導，美國與烏克蘭談判代表上周末在邁阿密會談後，已更接近敲定一項20點計畫。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯目前正在檢視這份新方案，預計今天做出回應。

不過克里姆林宮（Kremlin）不太可能放棄其強硬的領土訴求，包含要求烏克蘭自烏國東部完全撤軍；澤倫斯基也坦言，他對文件部分內容並不滿意。

但烏克蘭確實成功刪除了一些不利烏方的原版方案要求，包括烏軍必須立即撤出頓內茨克州（Donetsk）、俄軍占領區獲承認為俄羅斯領土、烏國需正式放棄加入北大西洋公約組織（NATO）等；新計畫也同意烏軍可維持現行80萬人的規模。

另一方面，儘管新計畫並未明文規定，它仍為烏克蘭日後部分撤軍鋪路，包含撤出烏方掌控的20%頓內次克州領土，並在這些地區設置非軍事區。

澤倫斯基昨天在基輔召開記者會，向媒體說明這份最新計畫並指出：「在頓內次克州、盧甘斯克州（Lugansk）、札波羅熱州（Zaporizhzhia）和赫松州（Kherson），和平協議簽署當日的軍隊部署線將被視為實際接觸線。」

「一個工作小組將召開會議，決定終結衝突所需的軍隊重新部署安排，以及劃定未來可能設置的特殊經濟區範圍。」

新計畫似乎將為烏克蘭先前不願接受的條件開路，包括撤軍及設置非軍事區。

澤倫斯基提到，俄羅斯希望烏克蘭撤出頓內茨克州，美國則試圖尋找折衷辦法，「他們正在討論建立非軍事區或自由經濟區，希望找到雙方都能接受的方案」。

儘管如此，美聯社報導，談判核心仍是頓內次克州、盧甘斯克州的領土爭端，澤倫斯基指這是「最棘手問題」，相關事務將在領導人層級進行討論。

美方提議將這些地區變成自由經濟區，烏克蘭則堅持任何相關安排都需經過公投表決；烏方也要求該地區去軍事化，並由國際部隊進駐以確保局勢穩定。

烏克蘭也建議，遭俄軍占領並負責管理札波羅熱核電廠的安赫德市（Energodar）可成為非軍事區。

新計畫還包含美國、烏克蘭及俄羅斯共同管理札波羅熱核電廠，但澤倫斯基表明，他反對俄方參與任何與該設施相關的監管工作。

他也提到，烏克蘭只有在和平協議簽署後才會舉行總統大選。

