CNN：烏克蘭男性不願上戰場 數萬人冒險偷渡出境

編譯中心／綜合23日電
在烏克蘭東北部哈爾科夫地區前線城市村莊，一位母親23日抱著小孩，手捧著志工贈送的聖誕禮物，行經志工正在製作偽裝網的場景。(歐新社)
在烏克蘭東北部哈爾科夫地區前線城市村莊，一位母親23日抱著小孩，手捧著志工贈送的聖誕禮物，行經志工正在製作偽裝網的場景。(歐新社)

有線電視新聞網(CNN)22日報導，原本在基輔開計程車的34歲烏克蘭男子平哈索夫，在羅馬尼亞邊境小鎮西蓋圖馬爾馬切伊受訪時一直帶著微笑。不久之前，他獨自徒步五天穿越喀爾巴阡山脈，從烏克蘭偷渡入境羅馬尼亞，獲得歐盟提供臨時保護身分。

平哈索夫說，每周都有數十人從烏克蘭西部非法入境到羅馬尼亞，自己就是其中之一。他表示：「我想離開，想有自由，想要生活。」

根據烏克蘭檢察總長辦公室統計，截至今年9月為止，烏克蘭逃兵或擅自崗位遭到犯罪處分的案例，累計有29萬件。根據烏克蘭戒嚴法，所有23歲至60歲之間、符合兵役資格的男子，一律禁止離境。

平哈索夫表示，再也無法忍受在烏克蘭的生活，雖然川普總統、俄羅斯總統普亭、烏克蘭總統澤倫斯基以及歐洲領袖都提出不同版本的停戰方案，「但是沒有人想要和平，普亭不想要，澤倫斯基不想要，川普也不想要」。

對於偷渡之旅，平哈索夫花了一個月準備，靠著導航應用程式、加密通訊軟體Telegram尋求情報與線索。他囤積了數十條能量棒還有二手求生裝備，不過旅程最後一天準備朝邊境奔跑闖關時，為了避免被烏克蘭邊境巡邏員抓到，隨身攜帶的裝備全都丟棄在山區。

羅馬尼亞邊境巡警指出，自從俄烏戰爭在2022年爆發以來，像平哈索夫一樣非法入境的烏克蘭男子已有超過3萬人。烏克蘭邊境單位則說，大約2萬5000人企圖偷渡出境的途中被捕，偷渡目的地除了羅馬尼亞還有摩爾多瓦、匈牙利、白俄羅斯等。

CNN報導，並不是所有偷渡者都成功抵達終點。至少29人在烏克蘭西南部與羅馬尼亞北部交界的蒂薩河溺斃。

另一方面，羅馬天主教教宗良14世23日呼籲全球在聖誕節當天實施休戰，「我再次呼籲所有善良的人，至少讓我們救主降生的節日成為和平的一天」，不過「讓我感到極度悲傷的是，俄羅斯顯然拒絕了休戰請求。希望他們能聽進我們的話，讓全世界至少擁有24小時、一整天的和平。」

路透報導，在美國主導的邁阿密和平會談結束僅兩天後，俄羅斯23日凌晨再對烏克蘭能源基礎設施和首都基輔發動攻擊，根據烏克蘭空軍，截至格林威治標準時間上午6時20分，幾乎全國各地都拉響空襲警報。烏克蘭能源部指出，俄軍再度轟炸能源設施後，基輔和周邊多個地區已實施緊急停電措施。

與烏克蘭西部接壤的北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭表示，俄軍攻擊鄰近邊境的烏克蘭西部地區後，波蘭和盟軍出動軍機，捍衛波蘭領空。

圖為一名烏克蘭士兵。示意圖，非文中當事人。(美聯社)
圖為一名烏克蘭士兵。示意圖,非文中當事人。(美聯社)
俄羅斯23日凌晨再對烏克蘭能源基礎設施和首都基輔發動攻擊。圖為基輔全市陷入停電狀...
俄羅斯23日凌晨再對烏克蘭能源基礎設施和首都基輔發動攻擊。圖為基輔全市陷入停電狀態，車輛仍在市中心穿梭。(路透)

