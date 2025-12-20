美俄佛州對話登場 澤倫斯基促美對俄加壓

我的頻道

中央社佛州西棕櫚灘20日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基(左)與美特使威科夫。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基(左)與美特使威科夫。(歐新社)

美國談判代表預計今天在佛羅里達州會晤俄羅斯官員，就終結俄烏戰爭進行最新談判。烏克蘭總統澤倫斯基稍早在基輔表示，美必須對俄「再多施加一點壓力」方能結束戰爭。

川普（Donald Trump）政府正試圖促使俄烏達成協議，結束這場俄國自2022年2月全面侵烏引發的衝突。美國昨天剛與烏克蘭及歐洲官員進行磋商，今天旋即與俄方代表在佛州邁阿密（Miami）舉行會談。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「美國必須明確表態：若外交手段無效，就必須採取全面施壓…（俄國總統）普亭（Vladimir Putin）尚未感受到應有的壓力。」他強調烏克蘭需要更多軍援，並呼籲對俄羅斯整體經濟實施制裁。

一名俄方消息人士告訴路透，普亭特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）已抵達邁阿密，並前往與美國特使威科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）進行會談。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）先前表示他也可能加入這場談判。

不過俄方消息來源告訴路透，已排除德米崔耶夫與烏國談判代表直接會面的可能性。

在基輔（Kyiv），澤倫斯基今天表示，如果美、俄、烏三方國安顧問會談有助於戰俘交換並為「元首峰會」鋪路，烏方將表示支持。

● 普亭「毫不讓步」

儘管外交動作頻頻，熟悉情報的消息人士表示，美國情報報告持續警告，普亭仍意圖占領整個烏克蘭，這與美國若干官員認為莫斯科已準備好和平的說法相矛盾。

普亭在莫斯科年度記者會上絲毫沒有讓步，堅持俄國結束戰爭的條件自2024年6月以來未曾改變，即他要求烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的企圖，並從俄方宣稱擁有主權的4個烏克蘭地區全面撤軍。

基輔方面則嚴正回絕，表示絕不會割讓莫斯科軍隊近4年戰爭都未能攻下的領土。

