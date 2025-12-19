普亭年終記者會：終戰條件沒有妥協空間

我的頻道

中央社莫斯科19日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）19日舉行年度年終記者會。歐新社
俄羅斯總統普亭今天表示，莫斯科結束烏克蘭戰爭的條件與他去年6月提出的內容無異。美國積極推動達成俄烏衝突解決之道同時，普亭毫無妥協跡象。

路透報導，普亭（Vladimir Putin）於年度年終記者會中開宗明義就明確闡述克里姆林宮這項立場。這場馬拉松式記者會通常會進行約4個小時。

他表示，尚未看到烏克蘭方面準備達成和平協議，但透露「有某些跡象」顯示烏方有意願展開對話。

普亭說：「我唯一想說的也正是我們向來重申的：我們準備好、也有意願和平結束這場衝突，在我去年6月在俄羅斯外交部闡述那些原則的基礎上，藉由解決導致這場危機根本原因的方式。」

戰場現勢評估

普亭說的是他18個月前的演說，當時他要求烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的目標，並從已被俄羅斯宣稱兼併的4個地區全面撤軍。

他也對戰場情勢進行詳細評估，強調俄軍在整條前線持續推進，烏軍則撤退中。

不過烏克蘭表示，俄軍付出巨大傷亡的代價，只取得些微進展，且烏軍在俄方宣稱上個月已經奪下的東北部庫普揚斯克（Kupiansk）等地展開反攻。

記者會聚焦烏克蘭

戰爭現況及何時結束等主題已經成為普亭這項「年度總結報告」的焦點。自從2001年以來，他幾乎每年都會以不同形式舉辦這項活動，通常會現場回答數以十計個涉及從物價到核武的各類提問。

除了記者之外，一般俄羅斯民眾也可以透過網路或電話提問。克宮表示，今天活動前已收到逾260萬個問題。

微妙轉折點

經過將近4年，俄烏戰爭正處於微妙轉折點。美國總統川普推動令烏克蘭和歐洲盟邦憂心恐過度偏向俄羅斯的終戰協議。

俄方表示，正等待華府就莫斯科擬訂的和平方案，在經美國、烏克蘭和歐洲磋商後，提出修訂意見。

與此同時，歐洲聯盟領袖今天作出莫斯科樂見的決定，選擇借款資助烏克蘭接下來兩年對俄抗戰，而非動用凍結的俄羅斯資產，以避開用俄國主權資金支援基輔的這種前所未見計畫所引發的歧見。

但他們同時強調，若莫斯科未支付戰爭賠款，將保留動用俄方資產以償還貸款的權利。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

