我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消費者報告2026最佳汽車品牌 特斯拉首度上榜

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

歐盟領袖峰會將舉行 俄凍結資產援烏計畫仍有分歧

中央社布魯塞爾15日專電
歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）15日上午出席歐盟外長會議前坦言，隨著越來越多國家對這項計畫表達質疑，情勢變得更加複雜。美聯社
歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）15日上午出席歐盟外長會議前坦言，隨著越來越多國家對這項計畫表達質疑，情勢變得更加複雜。美聯社

歐盟將於本周舉行領袖會議並討論運用俄羅斯凍結資產援助烏克蘭的計畫。比利時始終表達不同意與疑慮，近期陸續有多個國家表達不同意見。歐盟坦言壓力越來越大，會議召開前仍持續努力。

歐洲聯盟（EU）執行委員會正推動利用俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來遭凍結的資產，以賠償性貸款方式援助烏克蘭，以補齊迫切的財政缺口。

大部分遭凍結的俄羅斯資產存放於比利時，這項貸款計畫遭到比利時的強烈反對。近期，義大利、保加利亞、馬爾他與捷克也陸續發聲，呼籲歐盟尋找替代方案，增添推動這項計畫的變數。

據歐洲新聞台（Euronews）報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天上午出席歐盟外長會議前坦言，隨著越來越多國家對這項計畫表達質疑，情勢變得更加複雜。然而目前最可信的選擇仍是賠償性貸款，這也是目前正在推動的方向。

根據這項援助計畫的構想，歐盟執委會將把俄羅斯遭到凍結的資產，轉為一筆提供給烏克蘭的零利率貸款。只有在俄羅斯同意為其侵略戰爭所造成的損害支付賠償後，烏克蘭才需償還這筆貸款。

歐盟執委會試圖透過提供一系列保證與防護機制，消除比利時的疑慮，同時於上周宣布無限期凍結俄羅斯資產。然而隨著義大利、保加利亞、馬爾他與比利時發布聯合聲明，呼籲尋求替代方案，以及捷克新任總理巴比斯（Andrej Babis）也認為歐盟執委會應依循其他方式協助烏克蘭，情勢變得更加複雜。

卡拉斯強調，其他選項實際上並不可行，以前已經嘗試過。賠償性貸款是以俄羅斯遭凍結的資產為基礎，這代表不會動用納稅人的錢，這點很重要。即便在技術上，賠償性貸款的計畫可透過多數決通過，但至少要讓作為主要資產保管國的比利時點頭同意，這是很重要的。

報導指出，比利時總理德威弗（Bart de Wever）表示，只要滿足3項條件，願意考慮支持歐盟的計畫，包含全面共同承擔風險、確保充分防護機制，以及所有持有俄羅斯主權資產的歐盟國家應共同分攤責任。

歐盟 俄羅斯 貸款

上一則

俄異議女團「暴動小貓」遭莫斯科法院認定為極端組織

下一則

布朗大學槍擊被捕男子證據不足獲釋…今日你應知道5件事

延伸閱讀

俄異議女團「暴動小貓」遭莫斯科法院認定為極端組織

俄異議女團「暴動小貓」遭莫斯科法院認定為極端組織
川普不留情面砲轟歐盟 歐盟為了這個國家不敢反擊

川普不留情面砲轟歐盟 歐盟為了這個國家不敢反擊
臉部被揮拳2次…舊金山法院口譯員 遭在押嫌犯毆打送醫

臉部被揮拳2次…舊金山法院口譯員 遭在押嫌犯毆打送醫
助烏重建 歐盟無限期凍結俄2466億資產 俄提告反擊

助烏重建 歐盟無限期凍結俄2466億資產 俄提告反擊

熱門新聞

圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
芬蘭小姐札法切11月19日身著泳衣，參加在泰國曼谷郊區暖武里府舉行的第74屆2025環球小姐預賽。(歐新社)

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

2025-12-12 20:44
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
圖為保羅．納斯(左)2024年6月迎接日本天皇德仁(右)在倫敦訪問。(路透)

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

2025-12-05 22:30
「Kids Down」穿搭利用短版剪裁拉長身形比例，意外引爆搶購熱潮。路透

成人搶穿童裝 這款外套爆紅 UNIQLO也沒想到

2025-12-12 13:33

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準