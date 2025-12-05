烏克蘭通過2026預算案 近3成GDP投入國防

我的頻道

編譯中心╱綜合4日電
烏克蘭國會3日通過2026年預算案，計畫近三分之一國內生產毛額（GDP）用於國防軍事，以因應持續中的烏俄戰爭。

路透報導，烏克蘭近期因能源產業貪汙調查而陷入政治危機。政治分析人士認為，這次預算案表決被視為國會在戰爭關鍵時刻能否維持團結並通過重大決策的試金石。

烏克蘭總統澤倫斯基表示：「這個重要訊號展現烏克蘭的韌性，也確保了明年需求的穩定財政保障。」他說：「優先事項很明確，即加強國防、社會福利，以及在俄羅斯攻擊後重建生活的能力。」

儘管反對派議員要求為軍人加薪和提高其他社會支出，以及在表決過程中有議員高喊「可恥」，最終預算案仍獲得257位議員支持通過。

烏克蘭財政部長馬欽柯指出，約27.2%的GDP將用於軍隊及武器生產與採購。

以外交手段終止烏俄戰爭的努力目前尚未有具體成果，烏克蘭正專注提高本土武器生產力，以鞏固對抗敵人的防線。馬欽柯表示，明年預算赤字預計達GDP的18.5%，基輔面對的關鍵挑戰是確保外部金援以彌補缺口。他說，2026年烏克蘭將需要450億美元以上的外部金援。

另外，聯合國大會4日以91票贊成、12票反對、57票棄權，通過決議「要求俄羅斯聯邦確保所有被強制移送或驅逐的烏克蘭兒童立即、安全且無條件返回」。在基輔與莫斯科尋求談判停火之際，此問題顯得尤為棘手。

烏克蘭指控俄羅斯，自2022年2月衝突爆發以來，至少綁架了2萬名烏克蘭兒童。

烏國人權專員盧賓涅茨4日更指出，俄國將其中部分孩童送往北韓進行「再教育」。盧賓涅茨並未說明俄方把多少孩童送進近年來與俄國加強合作的北韓，俄方尚未公開回應。

盧賓涅茨引述基輔人權組織的證詞指出，俄國用以再教育這些孩童的「營地」共有165個，這些營地設在烏克蘭境內的俄占區、白俄羅斯、俄羅斯以及北韓。

盧賓涅茨引述的是烏克蘭非政府組織「人群地區中心」一名代表的說法。這名代表向美國聯邦參議員作證時表示，一些烏克蘭孩童被送進北韓東海岸的松濤園夏令營。在那裡，孩子們被教育要「消滅日本軍國主義者」，並與曾於1968年扣押美國間諜船「普布魯號」的北韓退役軍人見面。

俄國承認自發動攻擊以來曾搬遷部分孩童，但宣稱此舉是為了孩子們的安全，且正在嘗試協助他們與家人團圓，烏克蘭否認這項說法。

烏克蘭 白俄羅斯 北韓

烏克蘭控俄羅斯綁架孩童 還送往北韓「再教育」

