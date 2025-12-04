美烏特使續談促戰爭結束 華盛頓放鬆對俄制裁

我的頻道

中央社邁阿密4日綜合外電報導
烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）。路透
美國總統川普特使威科夫與庫許納，今天稍晚將與烏克蘭談判代表會談以促成俄烏戰爭結束，這將是雙方兩周內的第3度會談。於此同時，美國也減緩對於俄羅斯的經濟制裁壓力。

法新社報導，川普10月矢言要對莫斯科採取強硬措施，不過在他的特使與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會晤兩天後，美國財政部暫停部分對俄制裁。

美國對俄羅斯境外路克石油公司（Lukoil）品牌加油站的制裁，至少將暫停至4月29日，但資金不得回流俄羅斯的禁令仍然維持。自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯一直遭到美國與歐盟的全面制裁。

經濟制裁是川普對俄羅斯施壓的最具體手段，不過歐洲外交官指責俄羅斯試圖透過談判來規避制裁壓力。

美國官員表示，川普特使威科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner），今天稍晚將於邁阿密地區與烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）共進晚餐。

雙方這次會晤將不對媒體開放。兩天前，威科夫與庫許納在莫斯科與普亭舉行長達5小時、直至凌晨的會談。川普表示，特使們與普亭的會晤看來不錯。

當被問及兩人是否感受普亭真心希望結束戰爭時，川普回答：「他（普亭）想結束戰爭，這是他們的印象。」

不過普亭並未公開表現任何讓步跡象，俄羅斯依舊在烏克蘭東部不斷攫取土地，穩健推進。

普亭訪問印度期間談到這些外交斡旋時說：「這個任務很複雜，也是川普總統願意承擔、充滿挑戰的使命。」

根據今日印度（India Today）報導，普亭表示，「在各方之間達成共識並非易事，但我相信，川普總統確實誠心朝此努力」，「我認為我們應參與其中，而非阻撓它」。

印度向來是俄羅斯歷史夥伴，普亭訪問印度之際，俄羅斯遭到國際孤立的局勢也正緩解。

俄羅斯 普亭 川普

