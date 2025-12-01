澤倫斯基訪法國尋求支持 川普特使將赴莫斯科會普亭

我的頻道

中央社巴黎1日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基1日在巴黎與法國總統馬克宏會面。美聯社
在美國推動俄烏終戰計畫之際，烏克蘭總統澤倫斯基今天在巴黎與法國總統馬克宏會談，希望加強歐洲對烏克蘭的支持，而川普特使威科夫明天則將在莫斯科與俄羅斯總統普亭會面。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與馬克宏（Emmanuel Macron）在法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）會談的同時，烏克蘭正在考量美國總統川普（Donald Trump）主導的終戰方案，但歐洲國家擔憂該方案可能向俄羅斯的要求讓步。

與此同時，澤倫斯基身邊人士傳出貪腐醜聞，迫使其首席談判代表及總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）上週去職，使得情況變得更加複雜。

俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵已超過3年半，烏軍在戰場上同樣面臨俄軍不斷推進的壓力。

美方與烏克蘭談判代表昨天在美國佛羅里達州進行數小時的會談，雙方皆稱會議「富有成效」，川普更在空軍一號（Air Force One）上稱很有機會達成協議。

澤倫斯基今天與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）進行新一輪電話磋商後，在社群媒體上寫道：「仍有些棘手問題需要處理。」

澤倫斯基形容在美國的會談「非常有建設性」，並補充道，等代表團返國完成簡報後，將對烏克蘭進一步的行動做出決定。

另一方面，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天在歐盟國防部長會議上表示：「在外交方面，這可能是很關鍵的一週。我們昨天聽說，美國的會談雖然艱難，但富有成效。」

與此同時，烏克蘭中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的第聶伯羅市（Dnipro）今天遭受俄羅斯飛彈襲擊，造成4人死亡、22人受傷。據估計，第聶伯羅戰前人口略低於100萬，這座城市距離前線約100公里，經常遭到俄軍轟炸。

川普特使威科夫（Steve Witkoff）預定前往俄國首都莫斯科進行後續會談，預計明天與普亭（Vladimir Putin）討論烏克蘭議題。

澤倫斯基明天則將首度正式訪問愛爾蘭。

路透報導，澤倫斯基的行程包括與總理馬丁（Micheal Martin）會晤，並與副總理哈里斯（Simon Harris）共同出席愛爾蘭－烏克蘭經濟論壇揭幕儀式。

澤倫斯基也將與新任愛爾蘭總統康諾里（Catherine Connolly）會面。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

