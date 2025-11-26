「19點」架構誰接受？美瘋狂斡旋俄烏 BBC：局勢回起點

我的頻道

編譯高詣軒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國積極促成俄烏停戰，但俄烏仍透過一連串攻擊施壓；俄羅斯無人機襲擊烏克蘭基輔，一棟居民樓引發火災。（美聯社）
美國積極促成俄烏停戰，但俄烏仍透過一連串攻擊施壓；俄羅斯無人機襲擊烏克蘭基輔，一棟居民樓引發火災。（美聯社）

美國上周要求烏克蘭接受近乎投降條款的和平計畫，美歐烏官員23日急忙在日內瓦協商。美烏其後說，已有一份「更新與改進的架構文件」。英國廣播公司（BBC）等外媒報導，最樂觀來看，有人認為美國總統川普的做法為和平進程注入新動力，但也不禁令人感覺近日瘋狂外交談判，只是讓局勢回到起點。

白宮官員透露，上周公開的「28點」和平方案，是川普女婿庫許納與川普的中東特使威科夫擬定，此前他們曾分別會晤俄國特使德米崔耶夫、烏國總統澤倫斯基的國安顧問烏梅洛夫。該方案被指大多符合俄羅斯總統普亭的目標，但認同華府做法者認為，這不過反映戰場現實。

BBC24日報導，日內瓦談判後成形的「19點」方案很可能採納歐方建議的若干修正，使基輔更容易接受。德國總理梅爾茨說，新計畫已「大幅修改」。

當前方案似乎是烏方最終可能簽署的版本，但目前尚無跡象顯示俄國準備放棄作戰，除非他們被迫如此。卡內基俄羅斯歐亞中心分析師史塔諾瓦亞認為，現在普亭在軍事上已更有自信；基輔的貪腐醜聞、政治危機、士兵動員問題及俄軍的戰場斬獲，均影響普亭決策。

史塔諾瓦亞直言，俄方立場是，他們已提出要求，「你們接不接受？若接受，我們就停戰；若不接受，就等你們準備好」。

另一方面，紐約時報報導引述美國智庫「蘭德公司」資深政治學者兼俄國事務專家查拉普指出，一周多前，大家還都覺得外交手段沒戲唱，「即使28點方案最終一條都沒被採納，但其出現產生激勵作用，至少逼當事各方開始表態對和談的看法」。

對白宮來說，問題在於若修改後方案納入更多烏方立場，就會降低俄國接受可能性。白宮官員坦言，放棄28點的部分要求，俄國可能根本無法接受。28點本就與普亭要求有差距，例如該方案提議烏軍兵力上限60萬，遠高於莫斯科在戰爭初期談判所提的10萬。對該方案，普亭也只說可作為和平協議「基礎」。

許多批評者認為，川普似乎為安撫俄國而提出解除制裁、讓烏國割地及不加入北約的方案，但若干分析家認為，任何透過外交手段中止俄烏戰爭的折衷方案，必然包含令基輔痛苦的讓步。

雖然美國積極行動想促成俄烏停戰，但在戰場上，俄烏雙方仍透過一連串夜間攻擊加強施壓。

俄羅斯24日對烏克蘭首都基輔發動一系列襲擊，造成至少7人死亡，襲擊目標包括城市建築和能源基礎設施。俄羅斯國防部25日黎明前表示，已攔截並摧毀249架烏克蘭無人機，這是通報數字中最高的一次。

烏克蘭當局說，烏軍攻擊俄羅斯南部地區造成3人死亡，房屋受損。

美國總統川普中東特使威科夫（左2）、國務卿魯比歐（左3）23日在瑞士日內瓦與烏克...
美國總統川普中東特使威科夫（左2）、國務卿魯比歐（左3）23日在瑞士日內瓦與烏克蘭代表團會談。(美聯社)

