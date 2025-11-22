川普政府提28點和平計畫 要求烏克蘭割地裁軍

美國限烏克蘭一周內答覆和平計畫，圖為烏克蘭民眾在基輔「天國百人」紀念碑前悼念在2014年烏克蘭廣場革命中遇難的活動人士。(歐新社)

為結束俄烏戰爭，川普政府提出28點和平計畫，該草案由一名烏克蘭 反對派政治人物公開、經白宮官員證實，其框架將要求烏克蘭放棄東部的頓巴斯(Donbas)地區與克里米亞(Crimea)，並放棄加入北約 。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)引述該文件內容，美國等國將承認克里米亞、頓內次克(Donetsk)、盧甘斯克(Luhansk)等被攻占的烏克蘭土地事實上屬於俄羅斯 領土。部分仍由烏克蘭控制的頓內次克地區也需割讓給俄方，但將被視為中立緩衝區，俄方不得駐軍。另兩個州赫松(Kherson)與札波羅熱(Zaporizhia)的戰線將保持現況，使俄方保留像東南港口大城馬立波(Mariupol)等城市，並維持通往克里米亞的陸路通道。烏克蘭可能無法接受這些條款，澤倫斯基一直拒絕割讓任何新領土或承認俄方控制克里米亞。

根據計畫，烏克蘭將被禁止加入北約。烏克蘭需修改憲法明確規定不加入北約，同時北約需承諾不接納烏克蘭為成員。計畫亦要求北約不得向烏克蘭派兵，這可能使得以北約駐軍為基礎的戰後安全計畫泡湯；不過，計畫明確指出烏克蘭有權加入歐盟，並在此期間可進入歐洲市場。另一點規定俄羅斯不得入侵鄰國、北約不得進一步擴張。俄長期抗拒北約東擴，芬蘭、瑞典分別於2023、2024年加入北約，部分原因就是俄烏戰爭。

美國也提供安全保證，若俄軍再次入侵烏克蘭，美將採取「果斷且協調的軍事回應」，恢復對俄制裁，協議中承認新俄領土等利益也將取消。若烏入侵俄或向俄發射飛彈，保證將失效。

該計畫為烏克蘭制定復甦計畫，包括重建城市、設立科技發展基金、投資採礦與天然氣，因制裁凍結的約1000億美元俄羅斯資產將投入重建烏克蘭，由美國主導，歐洲再提供1000億美元。此外將協商分階段解除俄羅斯2022年開戰後受到的制裁，超過1000億美元的凍結資產將投入一個美俄共同投資基金。整體計畫將由和平委員會(Peace Council)監督，由川普總統擔任主席。

其他要求包括烏克蘭軍隊規模上限為60萬人，據澤倫斯基今年1月所稱，烏克蘭軍力約為88萬人；恢復俄國的八大工業國(G8)席位；烏克蘭需於100天內舉行因戒嚴延後的總統大選。