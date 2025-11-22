我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

川普政府提28點和平計畫 要求烏克蘭割地裁軍

編譯廖振堯／綜合報導
美國限烏克蘭一周內答覆和平計畫，圖為烏克蘭民眾在基輔「天國百人」紀念碑前悼念在2014年烏克蘭廣場革命中遇難的活動人士。(歐新社)
美國限烏克蘭一周內答覆和平計畫，圖為烏克蘭民眾在基輔「天國百人」紀念碑前悼念在2014年烏克蘭廣場革命中遇難的活動人士。(歐新社)

為結束俄烏戰爭，川普政府提出28點和平計畫，該草案由一名烏克蘭反對派政治人物公開、經白宮官員證實，其框架將要求烏克蘭放棄東部的頓巴斯(Donbas)地區與克里米亞(Crimea)，並放棄加入北約

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)引述該文件內容，美國等國將承認克里米亞、頓內次克(Donetsk)、盧甘斯克(Luhansk)等被攻占的烏克蘭土地事實上屬於俄羅斯領土。部分仍由烏克蘭控制的頓內次克地區也需割讓給俄方，但將被視為中立緩衝區，俄方不得駐軍。另兩個州赫松(Kherson)與札波羅熱(Zaporizhia)的戰線將保持現況，使俄方保留像東南港口大城馬立波(Mariupol)等城市，並維持通往克里米亞的陸路通道。烏克蘭可能無法接受這些條款，澤倫斯基一直拒絕割讓任何新領土或承認俄方控制克里米亞。

根據計畫，烏克蘭將被禁止加入北約。烏克蘭需修改憲法明確規定不加入北約，同時北約需承諾不接納烏克蘭為成員。計畫亦要求北約不得向烏克蘭派兵，這可能使得以北約駐軍為基礎的戰後安全計畫泡湯；不過，計畫明確指出烏克蘭有權加入歐盟，並在此期間可進入歐洲市場。另一點規定俄羅斯不得入侵鄰國、北約不得進一步擴張。俄長期抗拒北約東擴，芬蘭、瑞典分別於2023、2024年加入北約，部分原因就是俄烏戰爭。

美國也提供安全保證，若俄軍再次入侵烏克蘭，美將採取「果斷且協調的軍事回應」，恢復對俄制裁，協議中承認新俄領土等利益也將取消。若烏入侵俄或向俄發射飛彈，保證將失效。

該計畫為烏克蘭制定復甦計畫，包括重建城市、設立科技發展基金、投資採礦與天然氣，因制裁凍結的約1000億美元俄羅斯資產將投入重建烏克蘭，由美國主導，歐洲再提供1000億美元。此外將協商分階段解除俄羅斯2022年開戰後受到的制裁，超過1000億美元的凍結資產將投入一個美俄共同投資基金。整體計畫將由和平委員會(Peace Council)監督，由川普總統擔任主席。

其他要求包括烏克蘭軍隊規模上限為60萬人，據澤倫斯基今年1月所稱，烏克蘭軍力約為88萬人；恢復俄國的八大工業國(G8)席位；烏克蘭需於100天內舉行因戒嚴延後的總統大選。

烏克蘭 北約 俄羅斯

上一則

G20峰會在即 范德賴恩：涉烏決定 須烏完全參與

下一則

烏克蘭艱難抉擇 澤倫斯基：失去尊嚴或美國

延伸閱讀

和平計畫逼讓步 川普：若烏克蘭不滿提案 只能繼續戰爭

和平計畫逼讓步 川普：若烏克蘭不滿提案 只能繼續戰爭
美施壓烏加速和平進程 澤倫斯基：尊重川普終戰意願

美施壓烏加速和平進程 澤倫斯基：尊重川普終戰意願
川普：要求基輔在感恩節前同意俄烏和平計畫很恰當

川普：要求基輔在感恩節前同意俄烏和平計畫很恰當
和平計畫迫烏讓步 澤倫斯基：烏克蘭史上最艱難抉擇

和平計畫迫烏讓步 澤倫斯基：烏克蘭史上最艱難抉擇

熱門新聞

日本大阪的金龍拉麵道頓堀店，門口大排長龍。（路透）

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

2025-11-15 02:20
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
有網友發現，義大利一名披薩店老闆疑似不滿一群台灣遊客只點5份披薩，便用義大利語拍片公審，影片一曝光瞬間讓許多台灣網友看不下去。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

2025-11-14 19:50
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。 ▲來源：x平台＠GloOouD（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

2025-11-16 23:30
許超。(路透)

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

2025-11-15 10:07

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增